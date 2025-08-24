Incêndio destrói mais de 25 mil hectares na região do Parque Estadual de Terra Ronca

Fogo começou por volta de 20 de agosto, segundo a Secretaria de Meio Ambiente (Semad), e até este domingo (24) ainda não teria sido controlado

Samuel Leão - 24 de agosto de 2025

Incêndio em São Domingos, região do Parque Estadual Terra Ronca. (Foto: Semad)

Um incêndio florestal, com indícios de ação criminosa, já devastou mais de 25 mil hectares de vegetação nativa em São Domingos de Goiás, próximo ao Parque Estadual de Terra Ronca (Peter).

O fogo começou por volta do dia 20 de agosto, segundo a Secretaria de Meio Ambiente (Semad), e até este domingo (24) ainda não teria sido controlado.

Para conter o avanço, a Semad enviou brigadistas e bombeiros especializados em incêndios florestais, além de servidores que atuam nos parques estaduais da região.

O reforço conta com 15 combatentes, quatro viaturas e equipamentos como mochilas costais e sopradores. A área destruída equivale a cerca de 25 mil campos de futebol.

Apesar de casos de incêndios como esse terem sido registrados nas últimas semanas, vale frisar que os focos de queimada em Goiás, de janeiro a julho de 2025, caíram cerca de 34% em relação ao mesmo período de 2024.