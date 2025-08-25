Goiás registra mais um ataque de pitbull contra criança e recorrência gera alerta

Vítima é de Itumbiara, no extremo Sul do estado, queria apenas pegar uma pipa

Paulo Roberto Belém - 25 de agosto de 2025

Criança ficou ferida nas pernas, nádegas e tórax (Foto: Reprodução)

Mais um ataque de pitbull contra criança em Goiás acende o alerta, pois somados a casos dos últimos meses, chega ao número de três. O mais recente foi em Itumbiara, na última sexta-feira (22).

A vítima, de 7 anos, bateu ao portão da casa onde o animal vivia para recuperar uma pipa caída na propriedade. Motivo banal, aparentemente, por não ser um cenário de afrontamento ao cachorro.

Quando a dona do imóvel abriu para ver quem era, o cachorro teria escapado, indo em direção ao garotinho, que tentou fugir.

Em seguida, ela, que é uma das tutoras, levantou a criança pelos braços. Logo após, o esposo dela, o tutor de fato, teve a ajuda de um vizinho para atacar o pitbull para fazer com que ele soltasse a vítima.

O menor foi salvo, mas ficou ferido nas pernas, nádegas e tórax, estando estável em uma unidade de saúde da cidade. Os que interviram no ataque também se feriram levemente.

A Polícia Militar (PM) encaminhou o tutor para realizar corpo de delito e depois para a delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado por lesão corporal culposa.

Casos recentes

Infelizmente, duas outras crianças não sobreviveram a ataques de pitbull em Goiás. Em maio, a vítima foi um bebê de 10 meses, que foi atacado em Goiânia. Em julho, outra de dois anos morreu após outro ataque, também em Itumbiara.

Outros três casos registrados foram registrados a adultos. Em abril, uma mulher foi morta pelo próprio cachorro na Cidade Ocidental, no Entorno do DF.

No começo deste mês,outro dono foi atacado em Aparecida de Goiânia, mas sobreviveu. Em Anápolis, uma idosa resistiu aos ataques de um pitbull.

