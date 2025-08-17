Idosa é atacada por pitbull enquanto estava na porta de casa em Anápolis: “ela está viva porque Deus ajudou”

Cachorro só parou com as mordidas depois de se assustar com barulho de carro que passava

Natália Sezil - 17 de agosto de 2025

Idosa sofreu ferimentos graves após ser atacada por pitbull. (Foto: Acervo pessoal)

Uma idosa, de 62 anos, precisou ter os braços e pernas enfaixados após ser atacada por um pitbull enquanto estava na porta de casa, no bairro Santo Antônio, em Anápolis.

Imagens enviadas à reportagem mostram a gravidade dos ferimentos, com sangramentos que se espalham pelo rosto, braços e pernas da vítima.

O caso aconteceu na última quinta-feira (14), como contou uma moradora do setor neste domingo (17) ao Portal 6. Ela relatou que passava pela rua quando ouviu os gritos de socorro.

Nesse momento, diz ter pegado uma vassoura para tentar espantar o cachorro. Mesmo assim, o pitbull só teria ido embora depois de ouvir o barulho de um carro se aproximando.

“Ela está viva porque Deus ajudou que passou um carro e o cachorro assustou. Se não fosse isso, estaria morta”, afirmou.

O medo se estende aos outros vizinhos: “tem muitas crianças e adultos correndo risco“. “Os cachorros escalam a casa, chegam até a caixa d’água”.

A idosa foi socorrida, tendo sido transportada ao hospital pelo próprio tutor do cachorro, que estaria arcando com os atendimentos.

Apesar disso, o que a moradora do bairro relata é que o homem não planeja se desfazer de nenhum dos dois pitbulls que possui.

Diante do ocorrido, o caso foi formalmente registrado na delegacia, sob a tipificação de omissão na guarda de animal perigoso, tratada no artigo 31 da Lei das Contravenções Penais (LCP).

Portanto, a situação fica sob tutela das autoridades competentes, que devem tomar as devidas medidas legais.

