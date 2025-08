Pitbull tenta matar dono em Aparecida de Goiânia e policial não teve escolha

Vizinho afirmou que cão possuía histórico violento e já havia, inclusive, arrancado parte da orelha do tutor em outra ocasião

Davi Galvão - 02 de agosto de 2025

Pitbull precisou ser sacrificado para que vítima fosse socorrida. (Foto: Reprodução)

Um homem foi resgatado pela Polícia Militar (PM) após ser atacado violentamente pelo próprio pitbull dentro de casa, em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (02). O cachorro, que estava descontrolado e agressivo, precisou ser abatido pelos militares para que a vítima pudesse ser socorrida.

Os policiais foram acionados pelo dono do animal, que ligou desesperado relatando ter se trancado dentro de casa logo após o ataque.

Ao chegarem ao local, as autoridades escutaram gritos desesperados da vítima, dizendo que estava perdendo muito sangue. O portão da residência estava trancado e impedia a visualização da cena.

Um dos policiais subiu no muro e viu que o homem de fato estava trancado no interior do imóvel, com o cão do lado de fora, tentando avançar no militar.

Diante da recusa da vítima em sair por medo de um novo ataque e sem que as autoridades tivessem clara visão do jovem, a guarnição abateu o animal, sendo necessários quatro disparos.

Só após a confirmação da morte do pitbull o dono conseguiu sair da residência e entregou a chave do portão para os policiais.

Ferido no pescoço, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Cais Colina Azul.

Um vizinho relatou que o cão já havia atacado outras pessoas, incluindo uma criança há cerca de dois anos, além de ataques recorrentes contra o próprio dono. Em um desses episódios, ele teria perdido parte da orelha.

