Cai a procura por atendimento em UPA de Anápolis após vídeo de Márcio Corrêa sobre atestado viralizar

Flagra das câmeras mostra recepção quase vazia um dia depois da fala do prefeito repercutir nas redes sociais

Da Redação - 26 de agosto de 2025

Imagem de UPA de Anápolis esvaziada. (Foto: Reprodução)

A procura por atendimento nas UPAs de Anápolis despencou nesta terça-feira (26), um dia após o vídeo do prefeito Márcio Corrêa (PL) sobre a emissão de atestados médicos viralizar nas redes sociais.

Por volta das 11h, as câmeras de segurança da recepção registraram menos de 20 pessoas aguardando atendimento, cenário bem diferente da lotação comum em segundas e terças-feiras.

A queda acontece depois da mudança anunciada: agora, em vez de atestado médico válido para o dia inteiro, os pacientes recebem uma declaração de comparecimento com o horário exato em que estiveram na unidade.

Segundo Márcio, a medida foi adotada porque muitos trabalhadores buscavam as unidades no início da semana apenas para justificar ausência no serviço.

O prefeito reforçou, contudo, que cabe sempre ao médico avaliar cada caso e definir quando é necessário emitir um atestado completo.

Com a repercussão, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) é que a procura nas UPAs se mantenha mais equilibrada nos próximos dias, garantindo prioridade para quem realmente precisa de cuidados de urgência.

