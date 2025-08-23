Unidade 24h do Jundiaí ou postinho? Veja qual melhor lugar para procurar atendimento odontológico em Anápolis

Rede pública oferece desde atendimentos de urgência até procedimentos de alta complexidade

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2025

Centro de Especialidades Odontológicas fica no bairro Jundiaí. (Foto: Paulo de Tarso)

Com a ampliação dos serviços de saúde bucal em Anápolis, muitas pessoas passaram a ter dúvidas sobre onde procurar atendimento odontológico gratuito: nos postinhos de saúde ou na unidade 24h do Jundiaí.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a resposta depende do tipo de necessidade.

Nos postinhos (Unidades de Saúde da Família – USFs), o atendimento começa com a triagem do paciente.

Em casos de dor, o cuidado é imediato, e depois uma consulta é agendada para dar sequência ao tratamento.

Nesses locais, são realizados procedimentos como restaurações, extrações simples, limpezas, raspagens e orientações de higiene bucal.

Já a Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UPO 24h), que funciona no cruzamento das avenidas São Francisco e Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí, atende casos de urgência a qualquer hora do dia ou da noite.

Entre eles estão dor intensa, traumas, abscessos, infecções e extrações emergenciais. Também são feitos curativos temporários e prescrições de medicamentos para controle da dor e da inflamação.

Quando o caso exige maior complexidade, o paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que funciona no mesmo endereço da UPO.

Lá são realizados procedimentos como cirurgias buco-maxilo, tratamentos de canal, cirurgias periodontais, além de atendimentos especializados em odontopediatria, cuidados para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) e confecção de próteses dentárias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!