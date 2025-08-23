Unidade 24h do Jundiaí ou postinho? Veja qual melhor lugar para procurar atendimento odontológico em Anápolis

Rede pública oferece desde atendimentos de urgência até procedimentos de alta complexidade

Centro de Especialidades Odontológicas fica no bairro Jundiaí, em Anápolis
Com a ampliação dos serviços de saúde bucal em Anápolis, muitas pessoas passaram a ter dúvidas sobre onde procurar atendimento odontológico gratuito: nos postinhos de saúde ou na unidade 24h do Jundiaí.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a resposta depende do tipo de necessidade.

Nos postinhos (Unidades de Saúde da Família – USFs), o atendimento começa com a triagem do paciente.

Em casos de dor, o cuidado é imediato, e depois uma consulta é agendada para dar sequência ao tratamento.

Nesses locais, são realizados procedimentos como restaurações, extrações simples, limpezas, raspagens e orientações de higiene bucal.

Já a Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UPO 24h), que funciona no cruzamento das avenidas São Francisco e Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí, atende casos de urgência a qualquer hora do dia ou da noite.

Entre eles estão dor intensa, traumas, abscessos, infecções e extrações emergenciais. Também são feitos curativos temporários e prescrições de medicamentos para controle da dor e da inflamação.

Quando o caso exige maior complexidade, o paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que funciona no mesmo endereço da UPO.

Lá são realizados procedimentos como cirurgias buco-maxilo, tratamentos de canal, cirurgias periodontais, além de atendimentos especializados em odontopediatria, cuidados para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) e confecção de próteses dentárias.

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

