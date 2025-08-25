Márcio Corrêa explica por que UPAs de Anápolis estão dando declaração de comparecimento para quem busca atestado médico

Chefe do Executivo Municipal divulgou em rede social a abordagem feita por jovem, que queria confirmar a veracidade da “nova ordem” vinda da Prefeitura

Natália Sezil - 25 de agosto de 2025

Márcio Corrêa explicou a moradora de Anápolis por que as UPAs estão dando declaração, em vez de atestado médico. (Foto: Reprodução)

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (25), para explicar por que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade trocaram a emissão de atestado médico pela declaração de comparecimento.

O novo documento passa a indicar o horário exato em que o paciente esteve na unidade de saúde, deixando de valer “para o dia inteiro”.

Em vídeo, o chefe do Executivo Municipal mostrou o momento em que é abordado por uma jovem, que, dentro da UPA, queria confirmar a informação.

Ela havia ouvido da médica que a “nova ordem” vinha da Prefeitura. O questionamento tinha objetivo: a paciente havia se ausentado do trabalho durante todo o dia e queria abonar a falta.

Em resposta, Márcio detalhou: “sabe o que estava acontecendo? Não vou falar que é seu caso… segunda e terça, lotava de gente para vir pegar atestado. Atestado de dias é só quando é um caso mais grave”.

Quanto à participação na escolha, o prefeito declarou que é uma decisão unicamente do profissional de saúde: “no ato médico eu não posso interferir. Não é meu papel”.

Na legenda da publicação, ele defendeu: “tem gente que não gosta de voltar à rotina na segunda-feira… e isso vinha afetando a nossa rede municipal de saúde“.

“Atestado é pra quando a gente realmente não tem condições de cumprir as atividades. Bora valorizar a saúde e agradecer a Deus quando ela nos permite seguir em frente”.

