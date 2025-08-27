6 frutas que ajudam a emagrecer rápido, de acordo com nutricionistas

Nutricionistas destacam que algumas frutas possuem propriedades que favorecem a saciedade, sendo perfeitas para quem quer emagrecer rápido

Ruan Monyel - 27 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cleo Nunes)

Para quem deseja emagrecer rápido, mas de forma saudável, as frutas são grandes aliadas. Além de nutritivas e saborosas, elas oferecem fibras, vitaminas e minerais que ajudam no funcionamento do organismo e ainda contribuem para o controle do apetite.

Nutricionistas destacam que algumas frutas, em especial, possuem propriedades que favorecem a saciedade, reduzem a retenção de líquidos e até aceleram o metabolismo, tornando-se excelentes opções para incluir no dia a dia de quem busca perder peso.

1. Maçã

A maçã é uma das frutas mais recomendadas para quem está em processo de emagrecimento. Rica em fibras solúveis, como a pectina, ela ajuda a controlar a fome, já que prolonga a sensação de saciedade.

Além disso, contribui para regular os níveis de glicose no sangue, evitando picos de fome que levam ao consumo excessivo de calorias.

2. Abacaxi

O abacaxi é uma fruta refrescante e poderosa quando o assunto é emagrecimento. Ele tem alto teor de água e ação diurética, ajudando a reduzir o inchaço causado pela retenção de líquidos. Além disso, contém bromelina, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo.

3. Melancia

A melancia é composta por cerca de 90% de água, o que a torna altamente hidratante e de baixíssimo valor calórico. Essa característica faz dela uma fruta que ajuda a aumentar a saciedade e controlar a ingestão de alimentos ao longo do dia.

4. Morango

O morango se destaca por ser pouco calórico e rico em fibras, que ajudam a regular o funcionamento intestinal e controlar a fome. Além disso, é uma fruta cheia de antioxidantes, que combatem os radicais livres e beneficiam a saúde da pele.

5. Kiwi

O kiwi é uma excelente fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes, perfeito para quem quer emagrecer rápido. Ele auxilia na digestão, melhora a absorção de nutrientes e ajuda a acelerar o metabolismo, fatores que favorecem o processo de perda de peso.

Seu consumo regular também contribui para a saúde intestinal, já que suas fibras estimulam o trânsito adequado do bolo alimentar.

6. Pera

Assim como a maçã, a pera é uma fruta altamente rica em fibras e água, proporcionando uma sensação de saciedade prolongada. Essa característica faz dela uma ótima opção para controlar o apetite entre as refeições. Além de auxiliar no emagrecimento, a pera também contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda na hidratação do corpo.

