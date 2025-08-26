Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado

Cantora anunciou a novidade nas redes sociais

Folhapress - 26 de agosto de 2025

Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado pelo instagram. (Foto: Redes sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce estão noivos. A cantora anunciou a novidade nas redes sociais.

Taylor compartilhou fotos do noivado em seu perfil. “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, escreveu a artista na publicação. Em 20 minutos, a postagem já acumulava mais de 2 milhões de curtidas.

Travis Kelce é um ‘tight end’ no Kansas City Chiefs. Considerado um dos maiores jogadores em sua posição na história do esporte, ele virá ao Brasil no dia 5 de setembro para disputar um jogo contra o Los Angeles Chargers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

Os dois estão juntos, oficialmente, desde outubro de 2023. Eles se conheceram após Travis ir a um show de Taylor em julho daquele ano e admitir publicamente que tentou entregá-la uma “pulseirinha da amizade” com seu número. Meses depois, ela foi vista no camarote de um dos jogos dele e eles assumiram o romance publicamente.