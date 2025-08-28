Não é em Roma, nem em Londres: a cidade que abriga o hotel mais antigo do mundo

O lugar combina descanso, tradição e o contato direto com natureza

Pedro Ribeiro - 28 de agosto de 2025

(Foto: Nishiyama Onsen Keiunkan/Divulgação)

O hotel mais antigo do mundo não está em Roma, nem em Londres, como muitos poderiam imaginar. Ele fica no Japão e carrega mais de 1.300 anos de história.

Trata-se do Nishiyama Onsen Keiunkan, reconhecido pelo Guinness World Records como o hotel mais antigo do mundo ainda em funcionamento.

Mais do que um lugar para dormir, é um verdadeiro mergulho na tradição e na cultura japonesa.

Não é em Roma, nem em Londres: a cidade que abriga o hotel mais antigo do mundo

O Nishiyama Onsen Keiunkan está localizado em Hayakawa, a cidade menos populosa do Japão, na província de Yamanashi. Cercado por montanhas, florestas e rios cristalinos, o hotel foi fundado no ano 705 d.C. e, desde então, é administrado pela mesma família, que já soma 52 gerações consecutivas.

Um refúgio histórico e cultural

Desde a sua criação, o hotel mais antigo do mundo serviu como refúgio para samurais, shoguns e viajantes em busca de descanso. Sua grande atração são as fontes termais, ou “onsen”, conhecidas por propriedades terapêuticas e muito valorizadas pela cultura japonesa.

A experiência da hospedagem

Mesmo após diversas reformas ao longo dos séculos, o Nishiyama Onsen Keiunkan preserva sua essência. Os quartos seguem o estilo tradicional, com tatames, futons e vista para as montanhas. Além dos banhos termais, os hóspedes podem participar de atividades culturais, como cerimônias do chá e aulas de caligrafia. Tudo isso aliado a refeições preparadas com ingredientes frescos da região.

Como chegar até lá

Para quem parte do Brasil, a jornada até o hotel mais antigo do mundo envolve um voo para Tóquio, seguido de uma viagem de trem-bala até Kofu. De lá, é necessário pegar um ônibus ou táxi até Hayakawa. O trajeto é longo, mas cada etapa faz parte da experiência de chegar a um destino único.

Um pedaço vivo da história japonesa

Visitar o Nishiyama Onsen Keiunkan não é apenas se hospedar. É conhecer de perto um patrimônio cultural que atravessou séculos sem perder sua identidade. Uma viagem que mistura descanso, tradição e o contato direto com a beleza natural do Japão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!