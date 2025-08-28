Os signos que estão com tudo e vão receber uma mensagem com boas notícias nas próximas horas

Próximas horas podem trazer aquela mensagem que aquece o coração e abre novas perspectivas para o futuro. Mas é preciso ser corajoso!

Gabriella Licia - 28 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Sabe quando o celular toca ou chega uma notificação e, de repente, sua vida muda para melhor? Essa é a energia das próximas horas para alguns signos do zodíaco.

O universo está alinhando boas notícias, seja na área profissional, afetiva ou até em algo que você vinha aguardando com ansiedade. A sensação é de alívio e conquista, por se tratar de uma coisa que já está sendo planejada há muito tempo.

Para quem estava na expectativa de uma resposta, de um contato importante ou até de uma oportunidade que parecia distante, o momento chegou – finalmente.

As próximas horas podem trazer aquela mensagem que aquece o coração e abre novas perspectivas para o futuro. Mas é preciso ser corajoso!

Isso porque, para iniciar essa nova fase, algumas coisas precisarão ser deixadas para trás. E sabemos que sair da zona de conforto pode ser um tanto ruim para alguns signos. Então, se ficou curioso, confira a lista abaixo com os mais afetados neste momento e que devem estar de coração aberto para viver esse sonho.

Confira os signos que vão sentir essa energia mais forte:

Áries

Os arianos entram em uma fase de conquistas rápidas. Uma mensagem ligada a trabalho, dinheiro ou até um convite inesperado pode mudar os planos de imediato e estar mais perto do que imaginam.

E sabemos o quanto um ariano pode ser corajoso, mas sair da zona de conforto pode causar irritabilidade. Seja corajoso e pare de esperar que tudo caia do céu.

A ansiedade típica do signo encontra agora uma recompensa, trazendo motivação extra para agir.

Virgem

Virginianos vão se surpreender com notícias ligadas à organização da vida prática.

Pode ser um retorno esperado em questões burocráticas ou um resultado positivo de algo que planejavam. O momento traz clareza, mas será preciso enfrentar o próximo passo da história.

Com essa resposta, terão novos desafios em seguida, entende? Vai dar certo, mas é preciso paciência (que não é o forte do virginiano) e resiliência.

Aquário

Para finalizar a lista desses signos, temos Aquário, que receberá a mensagem carregada de inovação.

Pode ser uma proposta fora do comum, uma ideia que ganha espaço ou até um contato vindo de onde menos se espera. O importante é estar aberto, porque a notícia tende a abrir caminhos para experiências transformadoras.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!