Pacientes mostram como é viver com um coração artificial
Esse dispositivo, que funciona como uma bomba capaz de levar sangue para todo o corpo, é considerado uma verdadeira revolução na medicina
O coração artificial tem mudado vidas e se tornado uma alternativa para pessoas que não podem passar por um transplante.
Esse dispositivo, que funciona como uma bomba capaz de levar sangue para todo o corpo, é considerado uma verdadeira revolução na medicina.
Ele devolve qualidade de vida e esperança a pacientes que antes tinham poucas opções de tratamento.
Mas como é viver com um coração fora do peito? Histórias reais mostram os desafios, os medos e também as conquistas de quem depende dessa tecnologia.
Muitos pacientes que sofrem com insuficiência cardíaca não conseguem realizar o transplante por diversos fatores, como idade avançada, complicações de saúde ou falta de compatibilidade. Nessas situações, o coração artificial surge como saída eficiente. Ele pode ser usado de forma temporária, até que o transplante seja viável, ou definitiva, para quem não tem outra alternativa.
A história de Flávia
Flávia Cristiani Belo Plumari, de 48 anos, descobriu a importância dessa tecnologia após um infarto grave que destruiu 70% de seu coração. Mesmo com medicamentos fortes, sua vida seguia limitada. Foi então que recebeu o dispositivo HeartMate3 pelo SUS. Ele é capaz de bombear até dez litros de sangue por minuto, conectado a um controlador externo com baterias.
Apesar do impacto inicial ao ver o aparelho, Flávia logo percebeu os benefícios. Hoje, ela caminha, sai para se divertir e vive de forma independente. Para ela, o coração artificial é literalmente um kit de sobrevivência.
O desafio de Maria
Outro exemplo é Maria Santana de Souza, de 75 anos. Por conta de idade e histórico de câncer, o transplante foi descartado. Seus batimentos chegaram a apenas 40 por minuto, e a situação se agravou a ponto de precisar de internações constantes.
A solução veio com a implantação do coração artificial. O processo foi longo e cheio de intercorrências, incluindo oito cirurgias e complicações renais, mas a recuperação permitiu que Maria voltasse a caminhar e a cuidar de si mesma. Hoje, mesmo carregando o aparelho, ela reconquistou parte da autonomia.
Como funciona o dispositivo
O coração artificial é tecnicamente chamado de dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE). Ele reforça o trabalho do ventrículo esquerdo, responsável por bombear sangue para o corpo. Uma parte fica implantada dentro do organismo e é ligada a um controlador externo, que exibe dados importantes, como fluxo sanguíneo e carga da bateria. O paciente precisa cuidar da higiene na região onde passa o fio e manter as baterias carregadas. O único cuidado essencial é evitar mergulhos ou situações em que o equipamento entre em contato direto com a água.
Insuficiência cardíaca: o que saber
Essa condição ocorre quando o coração não consegue bombear sangue de forma adequada. Os sintomas mais comuns são falta de ar, cansaço, inchaço e retenção de líquidos em órgãos como pulmão, fígado e rins. Em estágios avançados, a insuficiência cardíaca pode levar à necessidade de internações em UTI. Quando o transplante não é viável, o coração artificial se torna a principal alternativa.
Uma nova chance
Viver com um coração artificial exige adaptações, mas os resultados podem ser transformadores. Pacientes relatam melhora na respiração, mais energia para atividades do dia a dia e a possibilidade de viver sem depender de cuidados constantes. É um avanço que não só prolonga a vida, mas também devolve dignidade e qualidade a quem enfrenta uma doença grave.
