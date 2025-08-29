Profissões que devem crescer nos próximos anos, segundo gestores de RH

Entender essas tendências pode ajudar quem busca emprego, quem quer mudar de carreira ou até quem está escolhendo uma faculdade

Pedro Ribeiro - 29 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Profissões sempre mudam conforme o mercado evolui. Novas demandas surgem, a tecnologia avança e, com isso, certas carreiras ganham espaço de forma rápida.

Gestores de RH já observam movimentos claros: algumas áreas estão em alta e devem continuar crescendo nos próximos anos.

Não é segredo que o setor de tecnologia está no topo das contratações. Profissionais de programação, análise de dados, segurança digital e inteligência artificial já são muito procurados. E a tendência é de crescimento ainda maior. Isso porque empresas de todos os tamanhos precisam de soluções digitais seguras e eficientes.

Profissões na área da saúde

O envelhecimento da população e a busca por qualidade de vida colocam a saúde em destaque. Médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas e psicólogos estão entre os mais requisitados. Além disso, novas especialidades voltadas para saúde mental e bem-estar físico devem ganhar força.

Profissões sustentáveis e verdes

A preocupação com o meio ambiente gera novas carreiras. Engenheiros ambientais, gestores de sustentabilidade e especialistas em energia renovável terão grande espaço. Empresas e governos querem soluções que reduzam impactos e promovam práticas mais conscientes.

Profissões ligadas à educação e ao ensino digital

O ensino mudou. Plataformas online, cursos híbridos e novas formas de aprendizado transformaram a área. Por isso, professores adaptados ao digital, criadores de conteúdo educacional e gestores de plataformas têm futuro garantido.

Profissões no setor de logística

O comércio eletrônico cresceu de forma acelerada e com ele veio a necessidade de melhorar transportes e entregas. Motoristas especializados, gestores de logística e profissionais de cadeia de suprimentos estão em expansão.

Profissões em crescimento não aparecem por acaso. Elas refletem mudanças no comportamento da sociedade, no avanço da tecnologia e nas necessidades das empresas. Por isso, acompanhar essas tendências é fundamental para quem quer se manter competitivo no mercado de trabalho. O futuro pertence a quem se prepara hoje.

