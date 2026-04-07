6 faculdades em alta no mercado para se formar em apenas 2 anos e sair ganhando bem
Cursos tecnólogos ganham espaço por oferecer formação rápida, alta empregabilidade e salários competitivos
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cursos tecnólogos têm se destacado como uma alternativa para quem busca formação rápida e inserção profissional em menos tempo. Em apenas dois anos, é possível concluir uma graduação e conquistar boas oportunidades.
Além disso, algumas áreas estão em alta e oferecem salários atrativos logo no início da carreira.
O que são cursos tecnólogos
Os cursos tecnólogos são graduações de nível superior com foco prático.
- Cidade brasileira se destaca em qualidade de vida com 91% das ruas arborizadas e tem o maior aquário de água doce do mundo
- Shopping de R$ 35 milhões inaugurado por prefeito contará com 500 lojas para impulsionar a economia da cidade
- País abre as portas para brasileiros que querem trabalhar e garante visto em até 2 semanas
Geralmente, têm duração entre 2 e 3 anos e são voltados para demandas específicas do mercado.
Assim, permitem entrada mais rápida no mercado de trabalho.
6 cursos em alta para se formar rápido
Confira áreas que estão em destaque e podem gerar bons retornos financeiros:
1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O curso forma profissionais para atuar com programação, desenvolvimento de software e tecnologia.
Além disso, a área de TI segue em crescimento constante, com alta demanda.
2. Marketing
O marketing digital impulsiona essa formação.
Assim, profissionais podem atuar com redes sociais, vendas online e estratégias digitais.
3. Logística
Com o crescimento do e-commerce, a área logística se fortaleceu.
Além disso, empresas buscam profissionais para otimizar processos e distribuição.
4. Gastronomia
O setor alimentício oferece oportunidades em restaurantes, negócios próprios e eventos.
Assim, o curso atrai quem deseja empreender.
5. Estética e Cosmética
A área da beleza continua em expansão.
Além disso, profissionais podem atuar de forma autônoma ou abrir o próprio negócio.
6. Comércio Exterior
O curso prepara profissionais para atuar com importação, exportação e negociações internacionais.
Assim, atende empresas que operam no mercado global.
Por que esses cursos estão em alta
Essas áreas se destacam por reunir três fatores importantes:
- alta demanda no mercado
- formação rápida
- possibilidade de bons ganhos
Além disso, muitos profissionais conseguem crescer rapidamente na carreira.
Possibilidade de bons salários
Apesar de variar conforme a região e experiência, algumas dessas áreas oferecem salários competitivos.
Além disso, carreiras como tecnologia e marketing digital permitem ganhos acima da média em pouco tempo.
Assim, o retorno do investimento na formação pode ser rápido.
Formação prática faz diferença
Os cursos tecnólogos priorizam atividades práticas.
Por isso, o aluno sai mais preparado para o mercado.
Além disso, muitas instituições oferecem conexão direta com empresas.
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