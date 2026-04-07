6 faculdades em alta no mercado para se formar em apenas 2 anos e sair ganhando bem

Cursos tecnólogos ganham espaço por oferecer formação rápida, alta empregabilidade e salários competitivos

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cursos tecnólogos têm se destacado como uma alternativa para quem busca formação rápida e inserção profissional em menos tempo. Em apenas dois anos, é possível concluir uma graduação e conquistar boas oportunidades.

Além disso, algumas áreas estão em alta e oferecem salários atrativos logo no início da carreira.

O que são cursos tecnólogos

Os cursos tecnólogos são graduações de nível superior com foco prático.

Geralmente, têm duração entre 2 e 3 anos e são voltados para demandas específicas do mercado.

Assim, permitem entrada mais rápida no mercado de trabalho.

6 cursos em alta para se formar rápido

Confira áreas que estão em destaque e podem gerar bons retornos financeiros:

1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O curso forma profissionais para atuar com programação, desenvolvimento de software e tecnologia.

Além disso, a área de TI segue em crescimento constante, com alta demanda.

2. Marketing

O marketing digital impulsiona essa formação.

Assim, profissionais podem atuar com redes sociais, vendas online e estratégias digitais.

3. Logística

Com o crescimento do e-commerce, a área logística se fortaleceu.

Além disso, empresas buscam profissionais para otimizar processos e distribuição.

4. Gastronomia

O setor alimentício oferece oportunidades em restaurantes, negócios próprios e eventos.

Assim, o curso atrai quem deseja empreender.

5. Estética e Cosmética

A área da beleza continua em expansão.

Além disso, profissionais podem atuar de forma autônoma ou abrir o próprio negócio.

6. Comércio Exterior

O curso prepara profissionais para atuar com importação, exportação e negociações internacionais.

Assim, atende empresas que operam no mercado global.

Por que esses cursos estão em alta

Essas áreas se destacam por reunir três fatores importantes:

alta demanda no mercado

formação rápida

possibilidade de bons ganhos

Além disso, muitos profissionais conseguem crescer rapidamente na carreira.

Possibilidade de bons salários

Apesar de variar conforme a região e experiência, algumas dessas áreas oferecem salários competitivos.

Além disso, carreiras como tecnologia e marketing digital permitem ganhos acima da média em pouco tempo.

Assim, o retorno do investimento na formação pode ser rápido.

Formação prática faz diferença

Os cursos tecnólogos priorizam atividades práticas.

Por isso, o aluno sai mais preparado para o mercado.

Além disso, muitas instituições oferecem conexão direta com empresas.

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