O sonho de morar fora: cidade oferece moradia gratuita e trabalho para quem quer recomeçar do zero

O combate ao declínio demográfico gerou uma oferta agressiva de acolhimento para trabalhadores

Magno Oliver - 07 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Reprodução / Youtube)

O fenômeno da “Espanha Esvaziada” (España Vaciada) tem gerado medidas drásticas por parte de pequenos municípios que lutam contra a extinção demográfica.

No coração da província de Sória, em Castilla y León, região conhecida por suas paisagens medievais e pela tranquilidade dos campos castelhanos, o pequeno povoado de Arenillas tornou-se o epicentro de uma estratégia de sobrevivência urbana.

Com uma população que hoje mal atinge os 40 habitantes, a localidade busca atrair novos moradores oferecendo um pacote de benefícios raramente visto no mercado imobiliário europeu: moradia totalmente reabilitada sem custos de aluguel e um posto de trabalho fixo para garantir a subsistência da família interessada.

A iniciativa foca especificamente na manutenção dos serviços básicos e na revitalização da economia local. O perfil buscado pela administração municipal de Arenillas é de pessoas dispostas a atuar profissionalmente como pedreiro, função essencial para a continuidade das reformas de outras casas do vilarejo.

Além da oferta habitacional e laboral, o projeto garante o transporte escolar para os filhos dos novos residentes, visando manter viva a dinâmica comunitária.

Arenillas, apesar de pequena, é estrategicamente valorizada por sua proximidade com monumentos históricos da região de Sória, atraindo entusiastas do turismo rural que buscam paz em meio a uma arquitetura que remete ao período românico.

Para viabilizar este acolhimento, o governo regional e a prefeitura local utilizam fundos destinados ao combate ao despovoamento, exigindo em contrapartida que os selecionados estabeleçam residência definitiva no local.

Segundo o conselho municipal, a prioridade é dada a famílias com crianças em idade escolar, fator determinante para evitar o fechamento das instituições de ensino da zona rural.

Esta pauta reflete uma tendência europeia de descentralização demográfica, onde o custo de vida reduzido e a segurança das províncias de Castilla y León tornam-se os principais atrativos para quem deseja abandonar o caos das metrópoles e reconstruir uma trajetória profissional em um cenário de estabilidade garantida pelo Estado.

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