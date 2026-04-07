Cidade brasileira se destaca em qualidade de vida com 91% das ruas arborizadas e tem o maior aquário de água doce do mundo

Entre ruas cobertas de verde e atrações que impressionam, uma capital do Centro-Oeste vem chamando atenção de quem busca bem-estar e novas experiências

Layne Brito - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Em um cenário em que muitas cidades enfrentam crescimento desordenado, trânsito intenso e perda de áreas verdes, uma capital brasileira tem seguido por outro caminho.

Com ruas arborizadas, ritmo mais equilibrado e atrações que unem natureza, lazer e cultura, o município passou a despertar interesse não apenas de moradores, mas também de turistas em busca de destinos diferentes dos roteiros mais óbvios do país.

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vem se destacando justamente por reunir esses elementos em um só lugar.

Conhecida como Cidade Morena, ela chama atenção pelo alto índice de arborização, pela sensação de tranquilidade em meio à estrutura urbana e por abrigar o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal.

A cidade oferece uma experiência que vai além do visual bonito.

O verde presente em boa parte das vias ajuda a construir uma paisagem acolhedora, enquanto parques, espaços culturais e pontos tradicionais reforçam a vocação do município para um estilo de vida mais leve.

Em determinadas épocas do ano, a florada dos ipês transforma ainda mais o ambiente e deixa a capital com um aspecto quase cenográfico.

No turismo, o Bioparque Pantanal aparece como um dos grandes destaques.

O espaço se consolidou como uma das atrações mais emblemáticas da cidade, atraindo visitantes interessados na biodiversidade e na grandiosidade da estrutura.

Além dele, Campo Grande também oferece opções como o Parque das Nações Indígenas, o Mercadão Municipal e áreas centrais que preservam traços da identidade local.

Mais do que uma simples passagem para outros destinos famosos da região, Campo Grande começa a ganhar protagonismo próprio.

Ao unir qualidade de vida, natureza e atrações de impacto, a capital mostra que pode surpreender quem procura um lugar agradável para viver e interessante para conhecer.

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