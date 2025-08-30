Considerado um dos destinos mais acolhedores do mundo, país já pertenceu ao Brasil

A viagem é simples, acessível e, o melhor de tudo, não exige passaporte para brasileiros

Pedro Ribeiro - 30 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Os destinos mais acolhedores do mundo costumam chamar atenção não apenas pela beleza, mas também pela forma como recebem seus visitantes.

E um desses lugares surpreendentes já pertenceu ao Brasil e hoje se destaca como uma joia da América do Sul.

Estamos falando do Uruguai, um dos destinos mais acolhedores da região, conhecido por suas paisagens deslumbrantes, povo receptivo e cultura vibrante. Com cerca de 3,5 milhões de habitantes, o país oferece qualidade de vida elevada, refletida em um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,809. Esse dado mostra porque ele é considerado um dos melhores lugares para viver na América Latina.

Montevidéu: tradição e modernidade lado a lado

A capital uruguaia é parada obrigatória para quem busca história, arte e lazer. A Ciudad Vieja, bairro histórico cheio de charme, guarda museus, prédios coloniais e ruas repletas de cultura. A Praça Independência, o Palácio Salvo, o Palácio Estévez e o Teatro Solís são alguns exemplos de pontos que encantam turistas. Além disso, a Rua Sarandí surpreende com sua versão de “calçada da fama”, dando um toque especial à visita.

Punta del Este e Colônia: experiências únicas

Entre os destinos mais acolhedores do país, dois lugares se destacam. Punta del Este é famosa por suas praias de águas cristalinas e areias brancas, além da arquitetura impressionante da Casapueblo e do Museu Ralli. Já Colônia do Sacramento, fundada em 1680, oferece uma verdadeira viagem no tempo. Suas ruas de pedra e construções coloniais fazem parte do patrimônio histórico mundial e revelam um pedaço importante da história da América do Sul.

Gastronomia que conquista

Viajar ao Uruguai também é viver uma experiência gastronômica marcante. A carne bovina é a estrela da culinária, com destaque para a tradicional parrilla, o churrasco local. Mas há muito mais: o chivito, um sanduíche recheado e saboroso, o pancho, versão uruguaia do cachorro-quente, e as milanesas, pratos que mostram a diversidade da cozinha local. Tudo isso reforça porque o país está entre os destinos mais acolhedores para quem ama comer bem.

