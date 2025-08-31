Cidade em Goiás chama atenção pelo desenvolvimento econômico e educação de qualidade

Onde crescimento econômico e escolas de qualidade se encontram sem perder o encanto goiano

Anna Júlia Steckelberg - 31 de agosto de 2025

Vista aérea de Senador Canedo. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Senador Canedo)

Senador Canedo não chama atenção por palavras de propaganda, mas por números concretos e uma história que emenda expansão e ensino com o entusiasmo de quem descobre uma rota secreta em Goiás. Uma cidade que deixou de ser dormitório para Goiânia e se transformou em exemplo de desenvolvimento sustentável e educação sólida, refletida em indicadores que atravessam o corpo social com leveza e convicção.

Segundo o IBGE, Senador Canedo tinha 155.635 habitantes em 2022, estimados em 169.849 em 2024, distribuídos em cerca de 247 km², o que resulta em densidade de mais de 630 habitantes por km², um retrato de crescimento urbano acelerado e contínuo. Esse salto demográfico impressionante de quase 84,3% entre 2010 e 2022 é o maior do país entre cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo o Censo.

Um motor fundamental desse trajeto foi o pioneirismo industrial: o polo petroquímico, com presença forte da Transpetro (subsidiária da Petrobras), impulsionou não só o PIB per capita, que alcançou R$ 39.235,95 em 2021, como também o próprio PIB municipal, R$ 4,77 bilhões, colocando Senador Canedo entre as dez maiores economias de Goiás, de acordo com o Governo de Goiás.

O progresso não parou no setor econômico. A cidade celebra índices robustos no ensino: a taxa de escolarização entre crianças de 6 a 14 anos atingia 97,47% em 2022, é o que diz dados do IBGE. A infraestrutura educacional é farta: mais de 18 mil matrículas no ensino fundamental, quase 4,6 mil no ensino médio, dezenas de escolas públicas e privadas, além de unidades do IFG e da UEG, e quatro faculdades, um verdadeiro polo de formação.

Não é só economia e número de alunos: Senador Canedo ganhou destaque nacional em 2015, quando ficou em quarto lugar no ranking das “cidades pequenas mais desenvolvidas do Brasil”, elaborado pela revista Exame. Foram avaliados PIB per capita (R$ 44.319,45), esperança de vida (74,6 anos) e taxa de analfabetismo (6,5%), segundo o Jornal Opção. Esses números não mentem: tratam-se de qualidade de vida aliada à educação eficiente.

O que amarra essa combinação é a localização estratégica: dentro da Região Metropolitana de Goiânia, com acesso facilitado a rodovias, aeroporto e centros de distribuição, condição que fertilizou o solo para investimentos industriais e comerciais, sem abrir mão do ritmo humano do interior.

Caminhar pelas ruas de Senador Canedo é, então, sentir-se parte de uma cidade que cresceu com sabedoria, sem perder o frescor das tradições. A presença de escolas abertas, bairros se expandindo com infraestrutura e o pulsar constante de empresas que ofertam emprego e oportunidades dá a sensação de estar num vasto projeto de futuro, uma cidade que, enquanto se desenvolve, ainda escuta a voz dos professores, dos estudantes e das famílias.

