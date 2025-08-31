Contador goiano será indenizado em R$ 50 mil após ser preso por erro em reconhecimento fotográfico

Equívoco fez com que vítima ficasse no Complexo Prisional por três dias

Natália Sezil Natália Sezil -
Forum de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução0

Um erro envolvendo um reconhecimento por fotografia irá fazer um contador de Aparecida de Goiânia ser indenizado em R$ 50 mil. Isso depois que o equívoco fez com ele ficasse três dias detido no Complexo Prisional da cidade.

Tudo começou em outubro de 2022, segundo o portal especializado Rota Jurídica. Na época, as vítimas de um roubo se confundiram ao reconhecer a fotografia do suspeito.

Em vez de confirmarem a identidade do verdadeiro ladrão, elas alegaram que o crime havia sido cometido pelo contador. Para piorar, ambos possuíam o mesmo nome.

Diante da suposta confirmação, um mandado de prisão foi expedido. O profissional foi preso em um restaurante, enquanto diversas testemunhas o assistiam sendo detido.

Depois disso, o Ministério Público reconheceu o erro e solicitou que a denúncia fosse rejeitada. O Judiciário atendeu ao pedido.

A sentença foi mantida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que instaurou a indenização de R$ 50 mil por danos morais. Os magistrados seguiram voto do desembargador Reinaldo Alves Ferreira.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

