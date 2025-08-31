Contador goiano será indenizado em R$ 50 mil após ser preso por erro em reconhecimento fotográfico
Equívoco fez com que vítima ficasse no Complexo Prisional por três dias
Um erro envolvendo um reconhecimento por fotografia irá fazer um contador de Aparecida de Goiânia ser indenizado em R$ 50 mil. Isso depois que o equívoco fez com ele ficasse três dias detido no Complexo Prisional da cidade.
Tudo começou em outubro de 2022, segundo o portal especializado Rota Jurídica. Na época, as vítimas de um roubo se confundiram ao reconhecer a fotografia do suspeito.
Em vez de confirmarem a identidade do verdadeiro ladrão, elas alegaram que o crime havia sido cometido pelo contador. Para piorar, ambos possuíam o mesmo nome.
Diante da suposta confirmação, um mandado de prisão foi expedido. O profissional foi preso em um restaurante, enquanto diversas testemunhas o assistiam sendo detido.
Depois disso, o Ministério Público reconheceu o erro e solicitou que a denúncia fosse rejeitada. O Judiciário atendeu ao pedido.
A sentença foi mantida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que instaurou a indenização de R$ 50 mil por danos morais. Os magistrados seguiram voto do desembargador Reinaldo Alves Ferreira.
