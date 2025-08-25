Advogada vítima do “golpe do falso número” tem vitória na Justiça e receberá indenização salgada do Facebook

Na sentença, a juíza determinou a exclusão ou bloqueio definitivo do número utilizado pelos golpistas

Davi Galvão Davi Galvão -
Divulgada lista de celulares que vão ficar sem WhatsApp a partir de julho; descubra se o seu será afetado - indenização
Golpe do Falso Número foi realizado no WhatsApp (Foto: Ilustração/Pexels/Anton)

O Facebook foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a uma advogada vítima do chamado “golpe do falso número”.

Criminosos utilizaram nome e imagem da profissional para contatar via WhatsApp clientes do escritório e solicitar transferências bancárias, mas, mesmo após notificações, a plataforma não bloqueou a conta usada na fraude.

A vítima atuou em causa própria junto a um colega e acionou a empresa administrativamente, pedindo suporte para excluir o perfil fraudulento.

Porém, como não houve providência eficaz, ela recorreu à Justiça para resguardar a imagem e proteger os clientes que tinha.

Na sentença, a juíza determinou a exclusão ou bloqueio definitivo do número utilizado pelos golpistas, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 10 mil.

Além disso, fixou indenização de R$ 10 mil por danos morais, acrescida de juros.

A magistrada rejeitou a alegação de ilegitimidade da empresa, ressaltando que, por integrar o grupo Meta, a responsável pelo WhatsApp responde solidariamente pelos danos.

Destacou ainda que a responsabilidade é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que a omissão em adotar mecanismos rápidos para cessar a fraude configurou falha grave no serviço.

Para a juíza, a inércia da plataforma gerou crise reputacional à advogada, prejudicando sua relação com os clientes. O dano moral foi reconhecido como presumido, diante da gravidade da ofensa.

A decisão foi emitida pelo Juizado Especial Cível de Mirassol/SP.

*Com informações do portal Rota Jurídica

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

