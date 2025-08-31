Deixar o celular carregando à noite inteira estraga a bateria? Veja o que dizem especialistas

Deixar o celular a noite toda na tomada pode malefícios a longo prazo, por isso, modificar esse hábito é importante

Ruan Monyel - 31 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Steve Johnson)

Com o uso cada vez mais intenso dos smartphones, muitas pessoas têm o hábito de deixar o celular carregando durante toda a noite. A prática, bastante comum, desperta dúvidas: afinal, essa atitude prejudica a bateria do aparelho a longo prazo?

Especialistas em tecnologia e fabricantes de celulares têm se manifestado sobre o tema e explicam os efeitos reais de manter o dispositivo conectado ao carregador por tantas horas seguidas.

De acordo com especialistas, os smartphones modernos utilizam baterias de íon de lítio, que contam com sistemas inteligentes de gerenciamento de energia. Isso significa que, ao atingir 100% da carga, o celular interrompe automaticamente o recebimento de energia, evitando a chamada “sobrecarga”.

No entanto, isso não significa que o hábito seja totalmente inofensivo. Pesquisadores alertam que manter a bateria constantemente em 100% pode acelerar o processo natural de desgaste químico das células. As baterias de lítio funcionam melhor quando operam entre 20% e 80% de carga, e o carregamento completo contínuo pode reduzir gradualmente a vida útil do componente.

Outro fator a ser considerado é o aquecimento. Deixar o aparelho carregando em superfícies que retêm calor, como colchões ou travesseiros, pode causar aumento de temperatura, o que prejudica ainda mais a saúde da bateria e pode comprometer o desempenho do celular.

A recomendação geral é que os usuários não se preocupem excessivamente com o carregamento noturno, mas busquem adotar hábitos que aumentem a vida útil da bateria. Carregar o celular em intervalos menores, evitar que a carga chegue a 0% com frequência e, quando possível, não mantê-lo constantemente em 100%.

Portanto, deixar o celular carregando à noite não causa danos imediatos, mas pode, sim, influenciar na durabilidade da bateria ao longo dos anos. Ajustar os hábitos de carregamento é uma forma eficaz de preservar o desempenho do aparelho e garantir que ele continue funcionando por mais tempo.

