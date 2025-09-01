Nota Zero: a falta de segurança no bar Porks, em Pirenópolis

Roubo na madrugada expôs a negligência do estabelecimento, já que os seguranças, supostamente embriagados, liberaram o suspeito após a abordagem

Danilo Boaventura - 01 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Para o bar Porks, no Centro Histórico de Pirenópolis, que não oferece segurança adequada aos frequentadores.

Um roubo na madrugada deste domingo (31) expôs a negligência do estabelecimento, já que os seguranças, supostamente embriagados, liberaram o suspeito após a abordagem.

A vítima, de 26 anos, teve o celular levado dentro do bar, e um amigo de 57 anos acabou agredido ao tentar confrontar o ladrão. Ambos precisaram de atendimento médico, enquanto o autor, já conhecido da polícia, segue foragido.

