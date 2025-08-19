Aluguéis em Goiânia aumentam em até 32% nos últimos 12 meses; veja bairros mais afetados

Tratando de valores, o preço médio do aluguel no Setor Marista, mais caro da cidade, chega a R$ 64,3/m²

Davi Galvão - 19 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

O mercado imobiliário de Goiânia registrou um forte aumento nos preços de aluguéis nos últimos 12 meses. De acordo com levantamento recente do Índice FipeZAP de Locação Residencial, alguns bairros da capital goiana chegaram a registrar alta superior a 30%, refletindo a valorização das regiões e a crescente demanda por moradia.

Os preços atuais citados na matéria tem como base o estudo mais recente do instituto, que considera o mês de julho deste ano.

Entre os destaques está o bairro Nova Suíça, que apresentou a maior variação no período, com 32% de aumento, alcançando o valor médio de R$ 32,70 por metro quadrado (m²)

Na prática, o aluguel de um imóvel residencial de 50 m², por exemplo, está valendo em torno de R$ 1.635 na região.

Logo atrás aparecem Central e Aeroporto, com altas de 22,2% e 19%, respectivamente, evidenciando uma movimentação mais intensa em áreas próximas ao centro da cidade.

Já bairros tradicionais, como Jardim América e Bueno, também registraram crescimento expressivo. O Jardim América teve valorização de 19,9%, com média de R$ 35,1/m², enquanto o Bueno atingiu R$ 51,8/m², representando um aumento de 11,6%.

Esses números reforçam a tendência de procura por regiões consolidadas, com boa infraestrutura e proximidade a polos comerciais.

Na ponta mais cara da cidade aparece o Setor Marista, onde o preço médio do aluguel chega a R$ 64,3/m², sendo o bairro mais valorizado de Goiânia, mesmo com um crescimento mais moderado de 10,7%.

Outros setores de destaque foram Jardim Goiás (R$ 56,5/m², +8,1%) e Setor Oeste (R$ 41,7/m², +10,6%).

Por outro lado, algumas áreas tiveram aumento mais discreto, como o Setor Leste Universitário, que subiu 5,8%, atingindo R$ 36,7/m². Mesmo assim, a alta foi suficiente para consolidar a tendência de valorização generalizada em quase todos os bairros da capital.

Vale ainda ressaltar que a variação média de Goiânia, levando-se em conta todas as regiões pesquisadas, foi de +10,40% nos últimos 12 meses.

Ao se destacar apenas os sete primeiros meses de 2025, o acréscimo é de 7,27%.

