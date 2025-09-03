WhatsApp terá a função de Melhores Amigos; saiba como vai funcionar

Essa novidade, que ainda está em fase de testes na versão beta para iOS, deve ser liberada em uma atualização futura do app

Pedro Ribeiro - 03 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O WhatsApp está prestes a ganhar uma novidade que promete mudar a forma como você compartilha seus momentos.

Em breve, será possível publicar atualizações de status apenas para uma lista de contatos selecionados como “amigos próximos”.

Essa função, que ainda está em fase de testes na versão beta para iOS, deve ser liberada em uma atualização futura do app.

WhatsApp terá a função de Melhores Amigos; saiba como vai funcionar

A ideia é simples, mas poderosa: permitir que os usuários compartilhem conteúdos mais pessoais de forma segmentada, sem que toda a lista de contatos tenha acesso. Com isso, o WhatsApp segue uma tendência que já existe em outras redes sociais, oferecendo mais controle e privacidade para quem quer dividir apenas com pessoas de confiança.

Além disso, o recurso chega para complementar mudanças recentes na aba de status. Hoje, já existe um atalho para envio de fotos e vídeos diretamente de outros aplicativos, tornando a publicação mais rápida e intuitiva. Agora, com os amigos próximos, será possível escolher exatamente quem verá cada atualização.

Como deve funcionar a lista de amigos próximos?

Segundo informações vazadas, a função será integrada às configurações de privacidade do WhatsApp. Lá, onde você já escolhe quem pode ver seus status, será possível criar e gerenciar uma lista separada para amigos próximos.

Os status destinados a essa lista terão um marcador visual diferente, assim como acontece no Instagram. Isso ajuda a identificar rapidamente que aquele conteúdo é exclusivo para uma audiência limitada.

Outro ponto importante é que a gestão da lista será totalmente privada. Quem for adicionado ou removido não será notificado sobre a mudança, garantindo discrição total. Vale lembrar também que alterações só terão efeito em publicações futuras. Se você incluir alguém depois de compartilhar um status, a pessoa não terá acesso automático. Para ampliar a audiência de uma publicação antiga, será necessário apagar e republicar o conteúdo.

O que muda para os usuários?

Os status compartilhados com amigos próximos continuarão temporários, desaparecendo após 24 horas, e seguirão protegidos pela criptografia de ponta a ponta. Isso significa que apenas os contatos escolhidos poderão visualizar as atualizações, sem que o WhatsApp ou terceiros tenham acesso.

Na prática, a função traz mais flexibilidade para o uso do WhatsApp. Ela oferece um espaço para publicações mais íntimas, permitindo que os usuários compartilhem de maneira autêntica, sem a preocupação de expor determinadas informações para toda a lista de contatos.

Ainda não há uma data oficial para o lançamento global, mas a expectativa é que o WhatsApp amplie os testes antes de liberar a função para todos os sistemas. Até lá, os usuários podem se preparar para uma experiência mais privada e personalizada ao compartilhar momentos especiais.

