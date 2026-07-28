Lavar ou não lavar o arroz: o que muda na panela e qual é a forma correta de preparar, segundo especialistas

O jeito de preparar o arroz influencia diretamente a textura, o sabor e até a preservação de nutrientes. Entenda por que especialistas não dão uma resposta única para essa dúvida

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/CurioLab)

O arroz faz parte da alimentação dos brasileiros e aparece diariamente em milhões de refeições.

No entanto, uma dúvida continua presente na cozinha: vale a pena lavar os grãos antes do preparo ou colocá-los diretamente na panela?

Segundo especialistas em gastronomia e nutrição, a resposta depende do tipo de arroz e do resultado desejado.

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Enquanto algumas receitas pedem a lavagem, outras aproveitam melhor o amido natural presente na superfície dos grãos.

O que acontece quando você lava o arroz?

Ao enxaguar o arroz, você remove parte do amido superficial. Com isso, os grãos cozinham mais separados e costumam ficar mais soltinhos.

Por outro lado, a água também elimina parte das vitaminas do complexo B e alguns minerais presentes na superfície.

Além disso, quem decide lavar o arroz precisa esperar os grãos secarem antes de iniciar o refogado. Caso contrário, a água acumulada dificulta essa etapa e compromete o preparo.

Quando vale a pena lavar?

A recomendação muda conforme o tipo de arroz.

Arroz branco

A lavagem é opcional. Atualmente, as indústrias entregam o produto limpo e pronto para o consumo.

Por isso, muitas pessoas cozinham o arroz diretamente da embalagem.

Ainda assim, quem prefere grãos mais soltinhos pode fazer uma lavagem rápida e deixar o arroz secar antes de refogar.

Outros tipos de arroz

O arroz parboilizado e o integral dispensam a lavagem. Isso porque o primeiro passa por um processo industrial que preserva suas características, enquanto o segundo mantém uma camada externa rica em nutrientes.

Da mesma forma, os arrozes arbóreo e carnaroli não devem ser lavados. Afinal, o amido superficial garante a cremosidade característica do risoto.

Em contrapartida, o arroz usado no sushi precisa de várias lavagens até a água ficar transparente. Assim, a receita alcança a textura esperada.

Como preparar o arroz corretamente?

Se você optar por não lavar o arroz, aqueça o óleo ou o azeite e refogue alho e cebola.

Em seguida, acrescente os grãos secos e mexa por um ou dois minutos. Depois, adicione a água fervente e cozinhe normalmente.

Por outro lado, se preferir lavar o arroz, utilize uma peneira e enxágue rapidamente.

Na sequência, deixe os grãos escorrerem por cerca de 10 a 15 minutos. Só então, leve-os à panela para iniciar o refogado.

Qual é a melhor escolha?

Não existe uma regra única. Em geral, quem busca praticidade e deseja preservar mais nutrientes pode preparar o arroz sem lavar.

Já quem prefere grãos mais separados pode optar pela lavagem.

Portanto, conhecer as características de cada tipo de arroz ajuda a escolher o melhor método de preparo.

Dessa forma, você alcança a textura desejada e aproveita melhor cada receita.

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