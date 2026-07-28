Lavar ou não lavar o arroz: o que muda na panela e qual é a forma correta de preparar, segundo especialistas
O jeito de preparar o arroz influencia diretamente a textura, o sabor e até a preservação de nutrientes. Entenda por que especialistas não dão uma resposta única para essa dúvida
O arroz faz parte da alimentação dos brasileiros e aparece diariamente em milhões de refeições.
No entanto, uma dúvida continua presente na cozinha: vale a pena lavar os grãos antes do preparo ou colocá-los diretamente na panela?
Segundo especialistas em gastronomia e nutrição, a resposta depende do tipo de arroz e do resultado desejado.
Enquanto algumas receitas pedem a lavagem, outras aproveitam melhor o amido natural presente na superfície dos grãos.
O que acontece quando você lava o arroz?
Ao enxaguar o arroz, você remove parte do amido superficial. Com isso, os grãos cozinham mais separados e costumam ficar mais soltinhos.
Por outro lado, a água também elimina parte das vitaminas do complexo B e alguns minerais presentes na superfície.
Além disso, quem decide lavar o arroz precisa esperar os grãos secarem antes de iniciar o refogado. Caso contrário, a água acumulada dificulta essa etapa e compromete o preparo.
Quando vale a pena lavar?
- A recomendação muda conforme o tipo de arroz.
Arroz branco
A lavagem é opcional. Atualmente, as indústrias entregam o produto limpo e pronto para o consumo.
Por isso, muitas pessoas cozinham o arroz diretamente da embalagem.
Ainda assim, quem prefere grãos mais soltinhos pode fazer uma lavagem rápida e deixar o arroz secar antes de refogar.
Outros tipos de arroz
O arroz parboilizado e o integral dispensam a lavagem. Isso porque o primeiro passa por um processo industrial que preserva suas características, enquanto o segundo mantém uma camada externa rica em nutrientes.
Da mesma forma, os arrozes arbóreo e carnaroli não devem ser lavados. Afinal, o amido superficial garante a cremosidade característica do risoto.
Em contrapartida, o arroz usado no sushi precisa de várias lavagens até a água ficar transparente. Assim, a receita alcança a textura esperada.
Como preparar o arroz corretamente?
Se você optar por não lavar o arroz, aqueça o óleo ou o azeite e refogue alho e cebola.
Em seguida, acrescente os grãos secos e mexa por um ou dois minutos. Depois, adicione a água fervente e cozinhe normalmente.
Por outro lado, se preferir lavar o arroz, utilize uma peneira e enxágue rapidamente.
Na sequência, deixe os grãos escorrerem por cerca de 10 a 15 minutos. Só então, leve-os à panela para iniciar o refogado.
Qual é a melhor escolha?
Não existe uma regra única. Em geral, quem busca praticidade e deseja preservar mais nutrientes pode preparar o arroz sem lavar.
Já quem prefere grãos mais separados pode optar pela lavagem.
Portanto, conhecer as características de cada tipo de arroz ajuda a escolher o melhor método de preparo.
Dessa forma, você alcança a textura desejada e aproveita melhor cada receita.
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