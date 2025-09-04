Passageira que embarcou em Goiânia e ficou sem roupas por erro de empresa receberá indenização

Empresa argumentou em recurso que a devolução ocorreu dentro do prazo previsto e que não houve dano moral

Davi Galvão Davi Galvão -
gol
Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Uma farmacêutica que embarcou em um voo de Goiânia com destino a Florianópolis teve a bagagem extraviada pela Gol Linhas Aéreas S.A., ficando até mesmo sem roupas adequadas para completar a viagem de negócios em Gramado (RS). A companhia foi condenada a pagar uma indenização de R$ 1.029,66, referentes a despesas comprovadas, e R$ 5 mil por danos morais.

A passageira viajou entre 15 e 20 de outubro de 2024 para participar de uma feira empresarial.

No embarque em Goiânia, foi obrigada a despachar a mala sob alegação de excesso de peso, embora o volume tivesse apenas 10,15 kg, dentro do limite permitido como bagagem de mão. Ao desembarcar em Florianópolis, o item não apareceu.

Apesar da promessa de rápida devolução e reembolso das despesas, a passageira enfrentou dificuldades para obter informações de rastreamento e encontrou os canais de atendimento inativos.

Diante do frio intenso em Gramado, destino final do trajeto, precisou comprar roupas e itens pessoais de emergência para cumprir os compromissos profissionais.

A bagagem foi localizada em Passo Fundo (RS) no dia 18, mas só foi entregue no aeroporto de Florianópolis em 20 de outubro, quando a consumidora já retornava a Goiás.

A Gol argumentou em recurso que a devolução ocorreu dentro do prazo de sete dias previsto pela ANAC e que não houve dano moral.

Leia também

A relatora, porém, rejeitou a tese, destacando que o prazo administrativo não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, que estabelecem responsabilidade objetiva ao transportador.

Para a magistrada, a privação dos pertences durante toda a viagem, em condições climáticas rigorosas, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza falha grave na prestação do serviço.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias