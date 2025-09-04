Pedreiro ensina técnica simples e fácil para furar a parede sem furadeira

Truque viral já passou de 3 milhões de visualizações no YouTube

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Planeta Di Vieira)

Nem todo mundo tem uma furadeira em casa, mas isso não significa que seja impossível pendurar algo na parede.

Um pedreiro mostrou um método alternativo que dispensa o uso do equipamento e chamou a atenção na internet, somando mais de 3 milhões de visualizações em um vídeo do canal Planeta Di Vieira.

O truque só funciona em paredes feitas de tijolo baiano, aquele de oito furos, e precisa ser feito em pontos livres de vigas, colunas ou ferragens.

Para colocar em prática, são necessários apenas quatro itens: uma bucha do tamanho desejado, uma chave de fenda com largura próxima à da bucha, um pino firme (pode até ser uma broca velha) e um martelo.

O passo a passo é simples: primeiro, use a chave de fenda para abrir o reboco girando a ferramenta.

Depois, insira o pino no buraquinho formado e dê batidas leves com o martelo até atingir o tijolo.

Continue batendo até chegar na profundidade certa e finalize encaixando a bucha.

A técnica prática virou sensação justamente por facilitar o dia a dia de quem precisa de soluções rápidas em casa.

E o melhor: sem gastar com equipamentos caros ou depender de terceiros.

Assista ao vídeo completo:

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

