Pedreiro ensina técnica simples e fácil para furar a parede sem furadeira
Truque viral já passou de 3 milhões de visualizações no YouTube
Nem todo mundo tem uma furadeira em casa, mas isso não significa que seja impossível pendurar algo na parede.
Um pedreiro mostrou um método alternativo que dispensa o uso do equipamento e chamou a atenção na internet, somando mais de 3 milhões de visualizações em um vídeo do canal Planeta Di Vieira.
O truque só funciona em paredes feitas de tijolo baiano, aquele de oito furos, e precisa ser feito em pontos livres de vigas, colunas ou ferragens.
Para colocar em prática, são necessários apenas quatro itens: uma bucha do tamanho desejado, uma chave de fenda com largura próxima à da bucha, um pino firme (pode até ser uma broca velha) e um martelo.
O passo a passo é simples: primeiro, use a chave de fenda para abrir o reboco girando a ferramenta.
Depois, insira o pino no buraquinho formado e dê batidas leves com o martelo até atingir o tijolo.
Continue batendo até chegar na profundidade certa e finalize encaixando a bucha.
A técnica prática virou sensação justamente por facilitar o dia a dia de quem precisa de soluções rápidas em casa.
E o melhor: sem gastar com equipamentos caros ou depender de terceiros.
Assista ao vídeo completo:
