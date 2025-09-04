Valor da multa para quem coloca o braço para fora da janela do carro é divulgado pelo CTB

Infração é mais comum do que se imagina e pode pesar no bolso do motorista

Gabriella Licia - 04 de setembro de 2025

(Ilustração: Tim Samuel/Pexels)

Muitos motoristas e passageiros têm o hábito de colocar o braço para fora da janela do carro sem imaginar que essa prática é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além de representar risco de acidentes graves, a conduta é considerada infração e pode gerar multa considerada alta.

De acordo com o artigo 252 do CTB, dirigir com o braço para fora do veículo é uma infração média.

Isso significa que o motorista flagrado pode receber multa de R$ 130,16, além de perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A lei existe para preservar a segurança, já que o gesto expõe o motorista a colisões com outros veículos, motociclistas ou objetos fixos, além de comprometer a atenção na condução.

Especialistas em trânsito alertam que a imprudência aumenta ainda mais os riscos em vias movimentadas.

Outro detalhe é que a regra não se aplica apenas a quem está no banco do motorista: passageiros que mantêm o braço para fora também podem causar acidentes e, em caso de fiscalização, o condutor é responsabilizado pela infração.

Portanto, por mais comum que pareça, deixar o braço para fora da janela do carro pode custar caro — tanto para o bolso quanto para a segurança.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!