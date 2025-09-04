O valor da multa para motoristas que colocam bagagem no banco de trás do carro

A infração é classificada como grave e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 300 veículos já foram autuados em todo o país

Pedro Ribeiro - 04 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Motoristas frequentemente enfrentam desafios na hora de organizar bagagens em viagens longas, especialmente quando o porta-malas do carro não é suficiente para todos os volumes.

É comum que, em momentos de improviso, passageiros acabem dividindo o espaço no banco de trás com malas e sacolas.

Mas será que isso é permitido? E qual o valor da multa para motoristas que fazem isso?

No Código de Trânsito Brasileiro (CTB), existem regras claras sobre o transporte de cargas em veículos destinados a passageiros. O Artigo 248 e a ficha de enquadramento 721-80 estabelecem exatamente quando motoristas estão cometendo infração e quando estão dentro da lei.

Na prática, isso significa que não é permitido usar o compartimento de passageiros como espaço de carga. O correto é sempre colocar bagagens no porta-malas. Porém, a legislação prevê algumas exceções: objetos de uso pessoal, bagagens de mão e mercadorias pequenas podem ser transportados sem problema.

O que pode ser transportado no banco traseiro?

Eduardo Alves, instrutor de trânsito do Detran-PE, explica que não caracteriza infração transportar objetos de uso pessoal ou volumes pequenos, desde que não atrapalhem a condução e a segurança do veículo. Alguns exemplos autorizados incluem:

Mochilas, bolsas, pastas e sacolas;

Malas pequenas e valises;

Embrulhos e pequenos volumes de mão;

Equipamentos de auxílio à locomoção, como cadeiras de rodas, muletas, bengalas e próteses.

Penalidades para quem desrespeita a regra

Motoristas que transportam bagagem de forma irregular no banco de trás estão sujeitos a multa de R$ 195,23, além de receberem 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo pode ser retido até que a situação seja regularizada. A infração é classificada como grave e, segundo dados de 2025 da Polícia Rodoviária Federal, 320 veículos foram autuados em todo o país por essa prática.

Dicas para evitar problemas

Para motoristas que viajam com frequência, organizar o espaço corretamente é essencial. Algumas dicas incluem:

Planejar o volume de bagagem antes da viagem;

Usar o porta-malas como principal local de armazenamento;

Distribuir objetos de uso pessoal ou pequenos volumes nos bancos de forma segura;

Evitar sobrecarga e sempre priorizar a segurança de passageiros.

Seguindo essas orientações, motoristas podem evitar multas e garantir uma viagem mais tranquila. Respeitar as regras de transporte de carga em veículos de passageiros não é apenas uma questão de lei, mas também de segurança para todos.

