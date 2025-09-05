Conheça a carne indicada por nutricionistas que é barata, tem menos gordura que o frango e mais proteína que o peixe

Além de ser versátil, pode ser preparada de diferentes formas e combinada com uma variedade de acompanhamentos

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A carne sempre esteve presente no prato dos brasileiros, mas nem todas oferecem o mesmo equilíbrio entre custo, nutrientes e benefícios para a saúde.

Muitos buscam uma opção acessível, com menos gordura e rica em proteínas, mas ficam na dúvida sobre qual escolher.

Não é segredo que o consumo excessivo de gorduras prejudica a saúde.

Da mesma forma, uma alimentação pobre em proteínas pode comprometer energia, saciedade e até massa muscular.

Por isso, encontrar uma carne que una praticidade, valor nutritivo e preço acessível faz toda a diferença.

A carne mais indicada é a carne suína, especialmente cortes magros como o lombo. Segundo especialistas, ela apresenta menos gordura do que o frango em alguns cortes e ainda possui uma concentração de proteínas maior do que a encontrada em diversos tipos de peixe. Além disso, é uma carne versátil, que pode ser preparada de diferentes formas e combinada com uma variedade de acompanhamentos.

Benefícios nutricionais

A carne suína magra é rica em aminoácidos essenciais, fundamentais para a manutenção da massa muscular. Também fornece vitaminas do complexo B, que ajudam no metabolismo, e minerais como ferro e zinco, indispensáveis para a energia e a imunidade.

A questão da gordura

Ao contrário do que muitos pensam, a carne suína magra não é excessivamente gordurosa. Quando comparada a cortes tradicionais de frango com pele, apresenta até menos gordura saturada. Isso a torna uma escolha mais equilibrada para quem busca reduzir calorias sem perder sabor.

Proteína em alta

O ponto mais destacado pelos nutricionistas é a proteína. A carne suína magra entrega uma quantidade superior de proteínas em comparação a vários peixes populares. Isso significa maior saciedade, mais energia para o dia e suporte ao ganho ou manutenção da massa muscular.

Versatilidade na cozinha

Outra vantagem é a versatilidade. A carne suína magra pode ser grelhada, assada, cozida ou usada em receitas rápidas do dia a dia. Além disso, costuma ter preço mais acessível que cortes bovinos, o que ajuda a variar o cardápio sem gastar muito.

Cuidados no preparo

Para aproveitar ao máximo os benefícios, é importante retirar o excesso de gordura aparente e optar por métodos de preparo mais saudáveis, como grelha, forno ou cozimento. Assim, você garante um prato nutritivo, saboroso e com menos calorias.

