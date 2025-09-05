País surpreende ao oferecer cidadania para estrangeiros de forma rápida e facilitada

05 de setembro de 2025

Enquanto a naturalização em muitos países ainda exige anos de residência e trâmites complexos, algumas nações vêm chamando atenção ao oferecer caminhos mais ágeis e acessíveis para obtenção da cidadania.

Um exemplo que tem se destacado nesse cenário é Dominica, um pequeno país caribenho que se tornou referência ao facilitar o acesso à cidadania por meio de investimento, com prazos e condições muito mais amigáveis do que os processos tradicionais.

Segundo dados oficiais, o programa de Citizenship by Investment (CBI) de Dominica permite que estrangeiros obtenham a cidadania em poucos meses. A partir de uma contribuição ao Economic Diversification Fund, iniciando em US$ 100 mil para o candidato principal, ou investimentos em imóveis pré-aprovados a partir de US$ 200 mil, é possível obter o passaporte dominicano e vários direitos plenos sem exigir anos de residência.

Esse modelo contrasta fortemente com a maioria dos países, onde a naturalização pode levar de cinco a dez anos, como ocorre em diversos Estados europeus. Em Dominica, o processo é reconhecido mundialmente pela sua eficiência: o país lidera consistentemente o CBI Index, ranking que avalia programas de cidadania por investimento em critérios como tempo de processamento, custo, exigências de residência e facilidade geral do processo.

Além da rapidez, a cidadania dominicana oferece benefícios concretos: inclui acesso sem visto a cerca de 140 países, entre eles o Reino Unido e a área Schengen, o que garante mais liberdade e mobilidade internacional aos novos cidadãos.

Em resumo, Dominica mostra que é possível oferecer um caminho rápido e facilitado para cidadania, equilibrando atração de investimento com benefícios reais aos estrangeiros.

Uma alternativa realista para quem deseja alcançar uma segunda nacionalidade sem enfrentar longos processos e exigências severas.

