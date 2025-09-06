Gerente explica por que Sicredi abre tantas agências em Anápolis
Cooperativa chegou a impressionante marca de oito unidades na cidade
Indo na direção oposta da maioria dos bancos, que migram para o digital e reduzem as agências cada vez mais, o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) chegou à impressionante marca de oito unidades na Anápolis.
Em entrevista ao Programa Live, do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, o gerente Derick Calaça explicou que o modelo surgiu devido ao modelo de atuação inicial do Sicredi e às suas transformações posteriores.
“A gente tem até um termo que a gente utiliza, que é o fisital, que é justamente isso, o cliente tem acesso ao físico e ao digital. O Sicredi começou há 120 anos dentro do Agronegócio e muitas vezes, em visita, o associado perguntava se tínhamos internet bank e mobile bank”, relembrou.
Portanto, vindo de um contexto de atuação presencial e in loco, que ainda ocorre, a cooperativa se adaptou ao meio digital, mas decidiu não só manter as agências como também ampliá-las.
“Hoje nós temos o atendimento completo, ele consegue pelo internet bank, pelo celular e consegue também ir na agência, porque nem todas as pessoas estão adaptadas ao digital, então temos isso como um grande diferencial mesmo”, concluiu.
Durante a entrevista, Derick ainda reforçou que proporciona um atendimento aconchegante e despretensioso, reforçando que os associados, ou interessados em se associar, podem “dar aquela passada” para tomar um café e entender melhor os serviços ofertados.
