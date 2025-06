Presidente da Sicredi visita redação do Portal 6 e destaca sucesso da cooperativa em Goiás

Em 10 anos de operação em Goiás, a cooperativa já inaugurou 68 agências e atraiu mais de 700 cooperados

Samuel Leão - 09 de junho de 2025

Celso Figueira, presidente da Sicredi Brasil Central. (Foto: Portal 6)

Durante uma visita à redação do Portal 6 em Goiânia, o presidente da Sicredi Brasil Central, Celso Figueira falou sobre o crescimento vertiginoso que a cooperativa está tendo em Goiás desde que a operação, iniciada no Mato Grosso do Sul, decidiu expandir para o estado vizinho.

Em entrevista, ao vivo, durante o programa “Agora”, produzido em parceria com 105.7 FM, o executivo pontuou que os resultados se devem ao investimento na atenção aos associados e na diversificação de perfis de pessoas físicas e atividades econômicas.

“Hoje nós temos mais de 300 produtos e serviços na nossa prateleira. Para todos, a partir da poupança e do empréstimo pessoal até um grande investimento, nós temos espaço na nossa cooperativa para atender. Do pequeno ao mega empreendedor”, explicou.

Essa é uma estratégia que a Sicredi aplica a nível nacional, permitindo ostentar uma carteira de 9,5 milhões de associados. Há estados, como o sul-matogrossense, em que ela está em 100% dos municípios levando não somente a força do cooperativismo, mas também participando da formação das comunidades onde está.

“O Sicredi tem dobrado de tamanho a cada cinco anos. Isso é uma responsabilidade muito grande e, por conta disso também, os nossos programas sociais vêm junto com esse crescimento. Por exemplo, levamos às comunidades aulas de educação financeira”, destacou.

Raio-X

Em Goiás, a Sicredi já conta com mais de 700 mil associados atendidos por 68 agências já inauguradas. Tudo isso em apenas 10 anos de mercado.