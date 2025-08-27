Sicredi Celeiro Centro Oeste promove terceira edição de Fórum de Investimentos em Anápolis

Evento, que já se consolidou como referência no calendário goiano, deve reunir mais de 500 empresários, associados, investidores e especialistas

Publieditorial - 27 de agosto de 2025

Fechada de agência do Sicredi. (Foto: Divulgação)

Anápolis volta a sediar um dos maiores encontros econômicos e cooperativistas de Goiás. O Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, promovido pela Sicredi Celeiro Centro Oeste, acontece no próximo 11 de setembro de 2025, no Centro de Convenções de Anápolis, desta vez, com o tema: Fórum de Investimentos – cooperando juntos por uma economia mais segura.

O evento, que já se consolidou como referência no calendário goiano, deve reunir em sua terceira edição consecutiva, mais de 500 empresários, associados, investidores e especialistas para debater tendências e perspectivas econômicas, fortalecendo ainda mais a integração entre o mercado e o cooperativismo de crédito.

A abertura oficial está marcada para às 15h, com credenciamento e boas-vindas, seguida de uma série de palestras que abordam temas atuais e estratégicos para o desenvolvimento sustentável e a tomada de decisões no mercado.

Entre os destaques da iniciativa está o superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi, Romeo Balzan, que apresentará a palestra “Os Benefícios do Sicredi Além do Econômico”, mostrando como o modelo cooperativista gera valor não apenas financeiro, mas também social e comunitário. O cientista político e escritor Heni Ozi Cukier, o Professor HOC, retorna ao palco do Fórum para analisar o impacto dos conflitos internacionais, da polarização política e das transformações globais nos mercados.

O evento contará ainda com a participação do diretor executivo da Icatu Seguros, Eduardo Corrêa, que vai abordar a sucessão patrimonial, trazendo estratégias e soluções para planejamento em um contexto de instabilidade econômica.

O comentarista, economista e professor Daniel Souza apresentará o Cenário Econômico Brasileiro e Perspectivas, com uma análise aprofundada do momento atual da economia brasileira, destacando riscos e oportunidades para investidores e empresários. Encerrando o ciclo de palestras, o comentarista Caio Coppola falará sobre as perspectivas de crescimento da economia brasileira, trazendo reflexões sobre os caminhos para o avanço econômico do país e os fatores que podem impulsionar o crescimento sustentável.

De acordo com Jaime Antonio Rohr, presidente da Sicredi Celeiro Centro-Oeste, o Fórum representa um espaço de conexão e de fortalecimento do cooperativismo. “Nosso objetivo é proporcionar aos associados e à sociedade a oportunidade de conhecer melhor os cenários econômicos e ampliar a visão sobre como o cooperativismo de crédito pode contribuir para o desenvolvimento regional e nacional.”

O Fórum reafirma o compromisso da Sicredi Celeiro Centro Oeste em promover conhecimento, fortalecer conexões estratégicas e impulsionar o desenvolvimento regional e nacional por meio do cooperativismo de crédito. Para fazer a inscrição, que é gratuita, basta acessar o site da Sympla pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-investimentos-cooperando-juntos-por-uma-economia-mais-segura/3090617?referrer=com.google.android.gm

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Serviço

Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito

Local: Centro de Convenções de Anápolis

Data: 11 de setembro de 2025

Horário: a partir das 15 horas (credenciamento e abertura oficial)

Endereço: Av. Universitária, s/n – Setor Central, Anápolis (GO)