Técnicos enumeram 6 coisas que não podem ser colocadas no liquidificador e que diversas pessoas ainda colocam

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2025

(Captura: Youtube/ Canal do Edy)

O liquidificador é um dos eletrodomésticos mais usados na cozinha brasileira. Prático e versátil, ele facilita desde o preparo de sucos até massas mais elaboradas.

No entanto, técnicos em manutenção alertam que muitos problemas que levam o aparelho à assistência técnica acontecem por mau uso — especialmente quando certos itens são colocados dentro do copo sem a devida atenção.

Segundo especialistas, alguns erros são comuns e podem não apenas danificar o liquidificador, mas também representar riscos para a segurança de quem o utiliza.

Técnicos enumeram 6 coisas que não podem ser colocadas no liquidificador

1.Líquidos quentes

Sopas, caldos e molhos fervendo nunca devem ir direto ao liquidificador. O vapor acumulado pode criar pressão, fazendo a tampa saltar e causar queimaduras.

2.Carnes cruas

Além de sobrecarregar o motor, a textura da carne pode travar as lâminas. Esse tipo de alimento deve ser moído em equipamentos específicos.

3.Gelo em excesso

Alguns modelos até suportam triturar gelo, mas em quantidade exagerada as lâminas ficam desgastadas rapidamente e o copo pode trincar.

4.Frutas com caroço duro

Colocar manga, pêssego ou abacate sem retirar o caroço pode quebrar as lâminas instantaneamente. O mesmo vale para azeitonas e cerejas.

5.Grãos muito duros

Feijão cru, milho de pipoca e grãos de café devem ser processados em moedores apropriados. No liquidificador, eles forçam o motor e causam superaquecimento.

6.Utensílios e colheres esquecidos

Muitas pessoas, na pressa, acabam deixando uma colher ou espátula dentro do copo. Ao ligar o aparelho, o choque pode quebrar as lâminas e até danificar o motor de forma irreversível.

Como evitar problemas no dia a dia

Para os técnicos, a regra é simples: sempre verificar se o alimento é adequado e se não há objetos estranhos dentro do copo antes de ligar o liquidificador. Além disso, optar por pequenas porções de cada vez ajuda a preservar o motor.

Evitar esses erros não só prolonga a vida útil do aparelho, como também garante mais segurança na rotina da cozinha. Afinal, o liquidificador é um aliado indispensável, mas precisa ser usado com cuidado.

