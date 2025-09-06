Tragédia em Goiás: policial penal e namorada morrem em acidente; ele seguia para ver o filho após plantão

Fatalidade causou grande comoção entre colegas, amigos e autoridades, que destacaram o legado de amizade, profissionalismo e humanidade deixado por ele

Natália Sezil - 06 de setembro de 2025

Thiago Gomes Paré tinha 33 anos. (Foto: Reprodução e Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O policial penal Thiago Gomes Paré, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após se envolver em uma colisão na GO-080, próximo a Goianésia, neste sábado (06).

A namorada dele, Priscilla Cele Rosa Alves, de 40 anos, também faleceu em decorrência do acidente.

Thiago era servidor da Polícia Penal (PPGO) desde 2017, lotado na Escola Superior da corporação. Ele viajava para encontrar o filho, após encerrar um plantão, quando o acidente aconteceu.

A colisão lateral envolveu dois carros de passeio. O homem ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Estabilizado, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Municipal de Goianésia. Apesar dos esforços médicos, o policial faleceu algumas horas depois.

Além dele e a namorada, uma outra pessoa ocupava o veículo. O jovem, de 28 anos, teria sofrido uma fratura no tornozelo, mas teria permanecido consciente.

O caso causou comoção entre amigos, colegas de profissão e até mesmo figuras públicas. A PPGO escreveu que “solidariza à família, amigos e colegas da instituição”.

Pelas redes sociais, pessoas próximas a Thiago compartilharam: “grande irmão! Que o céu esteja em festa pra receber esse coração gigantesco que você sempre teve conosco aqui!”.

“Daquelas notícias inacreditáveis, parece uma piada de mal gosto. Meu brother você é um cara incrível!! Estou triste de verdade”. “Triste despedida do nosso colega de CAESP, duro de acreditar, Deus conforte os corações de todos aqueles que o amam.”

Veja a nota de pesar de Ronaldo Caiado

Veja a nota de pesar de Daniel Vilela

Manifesto meu pesar falecimento do policial penal Thiago Gomes Paré, de apenas 33 anos, vítima de um trágico acidente automobilístico ocorrido neste sábado (6), na GO-080, entre Jaraguá e Goianésia. Thiago estava na Polícia Penal desde 2017 e, ao longo desses anos, exerceu suas funções com compromisso. Ele estava atualmente lotado na Escola Superior de Polícia Penal. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade à familia, aos amigos e a toda a Policia Penal de Goiás, que perde um colega estimado. Que Deus conforte a todos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.