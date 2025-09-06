Advogada e três cachorros morrem em grave acidente com caminhão na BR-040

Vítima identificada como Danielle Mansur era vice-presidente da ONG Toca Segura e faleceu ainda no local

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Imagem mostra a advogada Danielle Mansur à esquerda e o acidente à direita. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma advogada, de 50 anos, e três cachorros mortos na BR-040, em Luziânia. A tragédia aconteceu na tarde de sexta-feira (05).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu na altura do km 40, quando o veículo de grande porte, que transportava querosene, colidiu frontalmente com o automóvel.

Após a batida, a carreta que levava a substância pegou fogo. Os militares conseguiram retirar o carro da vítima fatal, identificada como Danielle Mansur Guimarães, com o auxílio de um guincho, e o incêndio foi controlado. Tanto ela quanto os animais faleceram ainda no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e prestou atendimento ao condutor do caminhão, que relatava sentir dores nos membros inferior e superior esquerdos.

Danielle era vice-presidente da ONG Toca Segura, entidade responsável por proteger e resgatar animais. Em uma publicação nas redes sociais, a instituição lamentou a partida dela e dos cachorros.

“Perdemos uma pessoa rara, de integridade, retidão e bondade únicas, que dedicou sua vida aos animais e partiu junto de seus três fiéis companheiros. Sua memória será sempre um farol de amor, compaixão e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, diz um trecho da nota.

