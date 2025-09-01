Conheça a cidade no interior de Goiás que se tornou referência na economia

Um interior pujante que transformou solo fértil em prosperidade no Centro-Oeste

Anna Júlia Steckelberg - 01 de setembro de 2025

Imagem mostra foto aérea da cidade de Goianésia. (Foto: Reprodução)

Nas planícies do Vale do São Patrício, Goianésia desponta como um exemplo vivo de sucesso regional. Com cerca de 73.707 habitantes em 2022, segundo o IBGE, a cidade reúne crescimento demográfico e força econômica em uma combinação rara no interior de Goiás.

O que faz de Goianésia um caso exemplar de economia municipal? A resposta está no poder da agroindústria. As raízes dessa força remontam ao ciclo da agricultura, inicialmente arroz e café, que evoluiu para um dos principais polos leiteiros da região do Vale do São Patrício.

Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu na segunda metade do século XX, quando a industrialização ganhava força local. A instalação da Usina Monteiro de Barros (atual Usina Goianésia), seguida pela Usina Jalles Machado e a Unidade Otávio Lage (Codora), transformou o município em referência regional na produção de açúcar, etanol e energia.

Além disso, o Distrito Agroindustrial de Goianésia, com seus 316 mil metros quadrados, abriga empresas dos setores alimentício, de máquinas, metalúrgico e de construção civil, fortalecendo a cadeia produtiva local e consolidando o município como importante polo industrial. O acesso a rodovias estratégicas, como a BR-153 e a BR-080, facilita o escoamento da produção e conecta Goianésia às principais rotas do país, de acordo com a Cogedo.

O desempenho econômico não para por aí. Em termos de valor de PIB, Goianésia alcançou aproximadamente R$ 1,9 bilhão, com um PIB per capita em torno de R$ 26,2 mil, e um impressionante crescimento nominal de 178,8 % entre 2006 e 2021, o segundo maior na região intermediária.

Não menos importante é o papel do comércio local, que se desenvolveu paralelamente ao crescimento industrial e agrário, ampliando as oportunidades de emprego e elevando a renda da população.

O cenário político-econômico destaca ainda mais o impacto de Goianésia como referência estadual. Reconhecida como “Princesa do Vale”, ela exerce influência política e econômica em sua microrregião com consistência e pujança.

Portanto, quando se fala em exemplo de transformação através da agroindústria, da diversificação produtiva e da integração logística, Goianésia está entre os destaques de Goiás. É um lugar onde se planta sementes no campo, no comércio, na indústria, e se colhe progresso coletivo.

