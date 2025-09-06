Truque caseiro ensinado pelas avós para deixar as cadeiras de plástico brilhando como novas

Com o tempo, elas perdem o brilho, ficam encardidas e até amareladas

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Lu Compartilhando Ideias e Vida na Roça)

As cadeiras de plástico são práticas, leves e muito usadas em áreas externas, varandas e churrascos em família.

O problema é que, com o tempo, elas perdem o brilho, ficam encardidas e até amareladas.

Quem já tentou limpá-las sabe que nem sempre sabão e água resolvem.

Mas as avós guardam um truque caseiro simples, barato e eficaz para devolver o aspecto de novo a essas peças tão úteis.

Manter cadeiras de plástico limpas não precisa ser um desafio. Com os ingredientes certos e alguns cuidados básicos, você pode recuperar o brilho sem gastar muito. Além disso, esse tipo de limpeza ajuda a prolongar a durabilidade das cadeiras, evitando o desgaste precoce.

Por que as cadeiras de plástico ficam encardidas

O plástico é um material que sofre com a exposição ao sol, à chuva e à poeira. Com o tempo, ele acumula sujeira difícil de sair apenas com água. O resultado são manchas e perda do brilho original.

O truque caseiro das avós

O segredo está em usar bicarbonato de sódio misturado com detergente neutro. Basta fazer uma pasta e aplicar nas cadeiras de plástico com a ajuda de uma esponja macia. Depois, é só esfregar levemente e enxaguar. O efeito é imediato: sujeira sai com facilidade e o brilho retorna.

Vinagre para reforçar a limpeza

Se as manchas estiverem mais fortes, adicione vinagre branco na mistura. Ele ajuda a eliminar gordura, manchas amareladas e ainda deixa o plástico mais claro. É um aliado poderoso que as avós sempre usaram.

Secagem correta

Após a lavagem, seque bem as cadeiras de plástico com um pano macio. Isso evita marcas de água e garante um acabamento mais bonito. Sempre que possível, deixe-as em local ventilado e à sombra.

Cuidados para conservar por mais tempo

Além do truque caseiro, é importante evitar que as cadeiras fiquem expostas constantemente ao sol forte. Guardá-las em locais cobertos ajuda a manter a cor e o brilho por muito mais tempo.

