Receita de patê de frango rápido e fácil, muito gostoso e ideal para torradas, pães, lanches, sanduíches e até para acompanhar arroz
Uma opção prática e deliciosa para deixar qualquer refeição ainda melhor
O patê de frango é uma daquelas receitas coringas que todo mundo ama ter na geladeira. Além de ser muito saboroso, é versátil, fácil de fazer e combina com vários pratos, desde entradas até acompanhamentos no almoço ou jantar.
Ingredientes
- 600 g de frango desfiado
- 200 g de requeijão cremoso
- 300 g de maionese
- 1/2 cenoura ralada
- Salsinha e cebolinha a gosto
- Orégano a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
O preparo é simples: basta misturar todos os ingredientes em uma tigela até obter uma consistência cremosa e homogênea.
O resultado é um patê leve, saboroso e perfeito para ser servido em diferentes ocasiões.
Confira o passo a passo completo no vídeo do canal Quero Mais Receitas:
