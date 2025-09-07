Receita de patê de frango rápido e fácil, muito gostoso e ideal para torradas, pães, lanches, sanduíches e até para acompanhar arroz

Uma opção prática e deliciosa para deixar qualquer refeição ainda melhor

O patê de frango é uma daquelas receitas coringas que todo mundo ama ter na geladeira. Além de ser muito saboroso, é versátil, fácil de fazer e combina com vários pratos, desde entradas até acompanhamentos no almoço ou jantar.

Ingredientes

600 g de frango desfiado

200 g de requeijão cremoso

300 g de maionese

1/2 cenoura ralada

Salsinha e cebolinha a gosto

Orégano a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

O preparo é simples: basta misturar todos os ingredientes em uma tigela até obter uma consistência cremosa e homogênea.

O resultado é um patê leve, saboroso e perfeito para ser servido em diferentes ocasiões.

