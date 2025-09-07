Receita de patê de frango rápido e fácil, muito gostoso e ideal para torradas, pães, lanches, sanduíches e até para acompanhar arroz

Uma opção prática e deliciosa para deixar qualquer refeição ainda melhor

patê de frango
O patê de frango é uma daquelas receitas coringas que todo mundo ama ter na geladeira. Além de ser muito saboroso, é versátil, fácil de fazer e combina com vários pratos, desde entradas até acompanhamentos no almoço ou jantar.

Ingredientes

  • 600 g de frango desfiado
  • 200 g de requeijão cremoso
  • 300 g de maionese
  • 1/2 cenoura ralada
  • Salsinha e cebolinha a gosto
  • Orégano a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

O preparo é simples: basta misturar todos os ingredientes em uma tigela até obter uma consistência cremosa e homogênea.

O resultado é um patê leve, saboroso e perfeito para ser servido em diferentes ocasiões.

