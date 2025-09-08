Esposa de homem encontrado morto em motel de Anápolis pediu medida protetiva um dia antes, aponta investigação

Vítima teria entrado no estabelecimento acompanhado de garota de programa e foi encontrado horas depois pelos bombeiros, já sem vida

Da Redação - 08 de setembro de 2025

Imagem mostra Danilo Barbosa Ribeiro, homem encontrado morto em motel em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um dia antes de ser encontrado morto dentro de um quarto de motel, em Anápolis, nesta segunda-feira (08), o homem identificado como Danilo Barbosa Ribeiro causou uma confusão familiar que levou a esposa a procurar a Polícia Civil (PC) para solicitar uma medida protetiva.

Conforme apurado pelo Portal 6, no domingo (07), a mulher e Danilo eram casados há 14 anos e pais de três filhos. Eles estavam separados há cerca de uma semana, mas ainda moravam na mesma casa e trabalhavam juntos em uma pamonharia.

Na véspera do falecimento, ela relatou em depoimento que o suspeito deixou ela e os filhos na igreja, estava embriagado e apresentava comportamento agressivo, chegando a proferir diversos xingamentos.

A mulher também afirmou que Danilo fazia uso de entorpecentes, consumia bebidas alcoólicas com frequência e gastava muito dinheiro com garotas de programa. Após a confusão, ele desapareceu.

Com medo do que ele poderia fazer com ela e com os filhos, a mulher decidiu procurar a Polícia Civil (PC) e pedir uma medida protetiva.

Segundo testemunhas, Danilo chegou ao motel na noite anterior acompanhado de uma mulher — supostamente uma garota de programa. Pela manhã, ela deixou o local, mas o homem permaneceu no quarto por várias horas.

Desconfiados, os funcionários tentaram contato, mas não obtiveram resposta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para abrir a porta, que estava trancada. Ao entrarem, encontraram Danilo já sem vida.

No quarto, foram encontrados vestígios de cocaína. A principal suspeita é que ele tenha sofrido uma overdose. Tanto a Polícia Militar (PM) quanto a Polícia Civil (PC) estiveram no local e investigam o caso.

