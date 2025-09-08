Veja o que já se sabe sobre caso de homem encontrado morto em motel de Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado para abrir porta do quarto onde vítima foi encontrada já sem vida

Da Redação - 08 de setembro de 2025

Caso aconteceu em motel de Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Maps)

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso de um homem encontrado morto dentro de um quarto de motel, em Anápolis, nesta segunda-feira (08).

Conforme o relato de testemunhas, a vítima compareceu ao estabelecimento na noite anterior junto a uma mulher. Esta seria uma garota de programa.

Pela manhã, a acompanhante deixou o local, mas o homem permaneceu no motel muito tempo depois. Desconfiados, os funcionários teriam tentado contato com o quarto onde ele estava.

Porém, a vítima não respondia aos chamados. Dessa forma, os trabalhadores chamaram o Corpo de Bombeiros para abrir a porta, que estava trancada.

Assim, ao adentrar o quarto, os militares encontraram o homem já sem vida. Devido aos resquícios de cocaína encontrados no local, a suspeita é de que ele possa ter sofrido uma overdose.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o motel e fez o isolamento da cena do possível crime. A PC também foi chamada e dará continuidade às investigações do ocorrido.

