Pai que matou motorista responsável pela morte do filho de 8 anos vai a júri popular em Goiânia

Gabriella Pinheiro - 08 de setembro de 2025

Imagem mostra Danilo Pignatom, criança morta prensada contra árvore por motorista. (Foto: Divulgação – PC/Reprodução/TV Anhanguera)

O julgamento de Dedilson de Oliveira Sousa, acusado de matar a pedradas o motorista Francilei da Silva Jesus, está previsto para acontecer na próxima quarta-feira (10). O réu responde por homicídio privilegiado – que é quando o crime é cometido sob forte emoção ou motivado por relevante valor social ou moral – contra o condutor que, pouco antes de morrer, atropelou e matou o filho do acusado, o menino Danilo Pignato, que tinha 08 anos na época. O crime ocorreu em 17 de dezembro de 2022, em Goiânia.

O júri popular será realizado pela 2ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri da capital, com início previsto para às 08h30.

A defesa de Dedilson será feita pelos advogados Danilo Franquilino Silva Alves, Adolfo Kennedy Marques Junior, Dnart Davlly Miranda e Alan Araújo Dias. Ao Portal 6, Alan afirmou que há “clara certeza de que a ação foi em legítima defesa e sob extrema emoção”, uma vez que o próprio pai presenciou a morte do filho ainda no local.

“Esse caso se torna especial porque iremos demonstrar que, de forma nenhuma, nada foi premeditado. Diferente de outros homicídios, houve uma injusta provocação do motorista […] Qualquer pessoa, naquelas condições, vendo o filho morto, reagiria. Mas em nenhum momento ele [Dedilson] quis matar. Ele foi segurar o homem para que não fugisse, e o cara começou a dar socos. Ele não matou porque viu o filho morto — ele achou uma pedra ali e tentou se defender”, alegou o advogado.

A defesa sustenta que o motorista havia ingerido bebida alcoólica dentro do carro após sair de uma festa. A Polícia Civil, inclusive, encontrou um copo térmico no interior do veículo.

Em tempo

A tragédia aconteceu na Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns, quando o réu, que é vendedor ambulante, estava com o filho.

Em determinado momento, Danilo foi lavar as mãos em um posto de combustíveis, atravessou a rua e retornou para junto do pai. Segundos depois, um carro modelo VW Gol entrou desgovernado na avenida, subiu no canteiro e atingiu os dois.

O vendedor ambulante foi lançado para fora da pista, enquanto o menino ficou preso contra uma árvore. Com o impacto, a criança não resistiu e faleceu ainda no local. O réu alega que o motorista tentou fugir sem prestar socorro.

Instantes após a morte do filho, o pai teria atingido Francilei com diversas pedradas na cabeça. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e ficou internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas faleceu três dias depois.

Na época, Dedilson chegou a ser preso, suspeito de tentativa de homicídio, mas foi solto após audiência de custódia. Posteriormente, o caso passou a ser tratado como homicídio privilegiado.

Caso seja condenado, a pena pode variar entre 1 a 6 anos de reclusão, conforme previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.

