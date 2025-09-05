Após meses sem receber visita da família, bebê que vivia em cercadinho no Hugol é levado para abrigo

Situação passou a ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude. Mãe nega abandono

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2025

Imagem mostra bebê que viveu em cercadinho do Hugol, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Por mais de um ano, um bebê de 1 ano e 8 meses viveu em um cercadinho da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiopediátrica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após supostamente ter sido abandonado pelos pais. O pequeno deixou a unidade nesta sexta-feira (05) e foi encaminhado a um abrigo por equipes do Conselho Tutelar.

Conforme revelado pelo repórter Domingos Ketelbey, do Mais Goiás, e pela jornalista Ana Paula Belini, o menor foi internado ainda recém-nascido. Porém, estava desde abril deste ano sem receber qualquer visita da família biológica, apesar de já estar clinicamente estável e ter recebido alta em maio.

A situação passou a ser acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude.

Na última quarta-feira (03), o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou que o bebê fosse levado para um acolhimento provisório em abrigo, considerando as necessidades de saúde. Os pais chegaram a ser citados para prestar esclarecimentos.

Residente em Campestre de Goiás, a dona de casa e mãe do bebê, de 23 anos, alegou que os trabalhadores do Hugol barravam as visitas dela, negou ter abandonado o filho e disse que, por diversas vezes, tentou visitá-lo. Ela, porém, não explicou o motivo da suposta proibição.

“Todas as vezes, pegavam a gente na recepção e não deixavam subir [para ver o filho]. Tentamos resolver [a situação], mas não conseguimos. Agora arrumamos um advogado”, disse ao Mais Goiás.

Ela ainda afirma que, além de reaver o filho, também pretende processar o Hugol.

Em nota enviada à imprensa, a unidade de saúde informou que todas as tentativas de contato e mediação realizada pela unidade foram “devidamente registradas e encaminhadas às autoridades responsáveis para a devida apuração”.

Leia a nota na íntegra:

“O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente P.A.S.R., de 1 ano e 8 meses, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva Cardiopediátrica, recebeu alta no dia 5 de setembro de 2025, em estado de saúde estável. O paciente encontrava-se consciente e respirando espontaneamente.

Durante todo o período de internação, a criança recebeu acompanhamento integral da equipe multiprofissional, seguindo rigorosamente os protocolos assistenciais da unidade, que asseguram cuidado, segurança e acolhimento aos pacientes.

Em relação às acusações feitas por familiares sobre a condução do caso, o hospital esclarece que a situação está sob responsabilidade das autoridades competentes e corre em segredo de justiça, por envolver menor de idade. Informamos ainda que todas as tentativas de contato e mediação realizadas pela unidade foram devidamente registradas e encaminhadas às autoridades responsáveis para a devida apuração.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!