Promotor de Anápolis consegue a condenação do homem que matou idoso que cantava músicas cristãs na porta de casa

Crime ocorreu em julho de 2022 na Vila União. Vítima tinha o hábito de sentar na porta de casa para cantar louvores

Danilo Boaventura - 08 de setembro de 2025

Eliseu Belo, ao centro, é promotor na comarca de Anápolis. (Foto: Divulgação/ MPGO)

A importância do trabalho do Ministério Público de Goiás (MPGO) na busca por Justiça contra atos de violência motivados por intolerância religiosa ficou evidente na atuação decisiva do promotor Eliseu Belo, da 16ª Promotoria de Justiça de Anápolis, que conseguiu recentemente a condenação de Amilton Borges Duques pelo assassinato de Sebastião Cardoso dos Santos, de 79 anos.

O crime aconteceu em julho de 2022, quando o acusado se irritou com os hinos evangélicos que o idoso cantava na porta de casa e o atacou brutalmente com pedras e pedaços de meio-fio.

Durante o julgamento no Tribunal do Júri, o promotor Eliseu Belo conseguiu provar que o crime foi ainda mais grave por duas razões específicas.

Primeiro, o motivo foi considerado fútil, ou seja, completamente desproporcional – matar alguém por não gostar de uma música é algo inaceitável. Segundo, a vítima não teve como se defender, pois foi atacada de surpresa enquanto estava sentada cantando tranquilamente em frente à sua casa na Vila União.

Os jurados concordaram com todos os argumentos apresentados pelo representante do MPGO.

Apesar da condenação, a pena foi reduzida porque médicos especialistas concluíram que o assassino tem problemas mentais que o impediram de entender completamente que estava cometendo um crime. Por isso, em vez de uma pena maior, ele foi condenado a 7 anos, 3 meses e 29 dias de prisão, já descontando o tempo que ficou preso durante o processo.

O juiz Fernando Augusto Chacha de Rezende decidiu que o condenado deve continuar internado em uma clínica psiquiátrica para tratamento, e se não cumprir essa determinação, será preso imediatamente.

Além da prisão, ele terá que pagar R$ 150 mil à família da vítima como indenização à família.

Agradecimento da família a Eliseu Belo comoveu a todos no recinto

Ao final da sessão, o agradecimento emocionado da família de Sebastião Cardoso dos Santos ao promotor Eliseu Belo e à Justiça tocou a todos os presentes no Tribunal do Juri.

O promotor já conhecido na comarca pela habilidade no convencimento dos jurados e, por consequência, não perder os casos que chegam à mão dele.

