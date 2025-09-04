Anápolis sediará evento exclusivo e gratuito com grandes nomes do mercado e mais de 500 empresários; saiba como participar

Comentarista Caio Coppola é uma das presenças confirmadas. Inscrições podem ser feitas no Sympla

Damara Dantas - 04 de setembro de 2025

Caio Coppola, comentarista da CNN. (Foto: Divulgação)

Na próxima quinta-feira, 11 de setembro, Anápolis será palco de um dos eventos mais aguardados do cooperativismo e do mercado financeiro em Goiás: o Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, promovido pela Sicredi Celeiro Centro-Oeste.

Com o tema “Fórum de Investimentos – cooperando juntos por uma economia mais segura”, o encontro chega à terceira edição e promete reunir mais de 500 empresários, investidores, associados e especialistas para debater as principais tendências e oportunidades da economia.

O fórum, 100% gratuito, acontecerá a partir das 15h no Centro de Convenções de Anápolis, oferecendo uma oportunidade única de ampliar o networking, trocar experiências e acompanhar análises estratégicas com nomes de peso do cenário nacional.

Além de Caio Coppola, o evento contará com especialistas renomados como o cientista político Heni Ozi Cukier (Professor HOC), o economista Daniel Souza, o executivo Eduardo Corrêa e o superintendente do Sicredi, Romeo Balzan.

Segundo o presidente da Sicredi Celeiro Centro-Oeste, Jaime Antonio Rohr, o Fórum é um espaço estratégico para aprendizado e networking:

“Nosso objetivo é proporcionar aos associados e à sociedade a oportunidade de conhecer melhor os cenários econômicos e ampliar a visão sobre como o cooperativismo de crédito pode contribuir para o desenvolvimento regional e nacional”, destacou.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Sympla.