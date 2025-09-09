Conheça as moedas de R$ 1 que hoje estão valendo o preço de uma moto

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 09 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Marcos Santos/USP Imagens)

Uma linhagem de R$ 1,00 de 2016 das moedas olímpicas ganhou fama recente entre os colecionadores. Elas foram emitidas pelo Banco Central do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio e continuam a atrair atenção em 2025.

Em suas cunhagens comemorativas, exemplares da moeda do vôlei, boxe e dos mascotes Vinicius e Tom tiveram muita procura no mercado de coleções de moedas, a Numismática. Isso as fez atingirem um valor de premiação no mercado de coleções que pode chegar a até R$ 16 mil, preço de uma moto comum novinha na loja.

A tiragem limitada e a representação simbólica das Olimpíadas realizadas em solo brasileiro impulsionam o interesse dos colecionadores. Assim, se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 16 mil ou mais. No entanto, vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

