Os signos que vão ser colocados à prova nos próximos dias e precisam se blindar

Alguns desafios estão prestes a surgir e determinados signos devem se preparar para enfrentar situações intensas

Gabriella Licia - 09 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Trevor Lawrence)

Os próximos dias trazem movimentações astrais que tendem a testar a paciência, a resiliência e a capacidade de adaptação de alguns signos.

Nem sempre será um período fácil, mas pode ser um momento de aprendizado e fortalecimento interior.

Para atravessar essa fase, é importante reconhecer os pontos de vulnerabilidade e adotar atitudes que ajudem a reduzir desgastes.

Segundo astrólogos, este é um período em que a energia cósmica estará voltada para provocar reflexões e, em alguns casos, gerar situações de tensão.

Para não sair prejudicado, cada signo precisa encontrar formas de se blindar e manter o equilíbrio.

1.Áries

O ariano pode sentir uma cobrança interna muito forte, querendo resolver tudo de imediato. Essa pressa pode trazer atritos no ambiente de trabalho e até em relacionamentos próximos. O grande desafio será desacelerar e aprender a lidar com a paciência, sem agir por impulso.

2.Câncer

A sensibilidade do canceriano estará à flor da pele, especialmente em situações familiares. Questões emocionais podem gerar insegurança ou até mágoas desnecessárias. A defesa está em colocar limites e buscar equilíbrio emocional, sem absorver o peso dos outros.

3.Libra

Dilemas e decisões importantes podem surgir, e o libriano terá dificuldade em se posicionar. A indecisão típica tende a aumentar, o que pode gerar frustração e perda de oportunidades. Para se blindar, será essencial confiar mais na própria intuição e reduzir a influência da opinião alheia.

4.Capricórnio

Capricornianos podem se ver diante de novas responsabilidades e cobranças que exigem dedicação total. O risco é assumir mais do que conseguem dar conta, caindo em sobrecarga física e mental. A proteção estará em organizar melhor a rotina e aprender a delegar.

5.Aquário

Este é um momento em que o aquariano pode enfrentar conflitos de ideias e até sentir que os outros não acompanham sua visão. A dificuldade será manter a calma e não transformar divergências em brigas. O segredo está em escolher as batalhas certas e praticar mais diplomacia.

6.Peixes

Piscianos podem se sentir confusos, distraídos e até vulneráveis a ilusões, o que pode afetar o trabalho e as finanças. É um período em que a praticidade deve ser valorizada, já que os sonhos e devaneios podem atrapalhar. O melhor escudo será manter os pés no chão e buscar foco.

Como enfrentar esse período

Apesar das turbulências, cada signo terá a oportunidade de aprender algo valioso.

Blindar-se emocionalmente, evitar se expor a discussões desnecessárias e cuidar da saúde mental são passos fundamentais para atravessar essa fase.

Mais do que resistir, a ideia é aproveitar os testes como forma de crescimento, entendendo que cada obstáculo também abre espaço para amadurecimento.

