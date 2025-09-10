Bolsonaro não pode ser acusado de golpe enquanto era presidente, diz Fux
Mais cedo, Fux votou para anular processo contra ex-presidente por incompetência do STF
JOSÉ MARQUES, ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA – O ministro Luiz Fux disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não pode ser acusado de golpe de Estado enquanto estava no mandato pois ele era “o mandatário do cargo ocupado”.
Ele também afirmou que Bolsonaro não pode ser culpado pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, por serem cometidos por terceiros, e que não se pode responsabilizar suas falas pela violência das pessoas que quebraram as sedes dos Poderes.
