iPhone 17 chega ao Brasil por valor surpreendente: “mais caro que uma moto”
Anúncio da chegada oficial ao mercado brasileiro se destaca por preço que desafia o bolso do consumidor
Depois de muita espera, finalmente o iPhone 17 desembarcará no Brasil com valores estimados que superam facilmente os R$ 8 mil.
O alto preço causou reações, levando a memes e comparações na internet como sendo o modelo “mais caro que uma moto”, comentário que tem circulado com frequência nas redes sociais e por especialistas que cobrem o aparelho.
Anunciada em evento anual da Apple no dia 9 de setembro de 2025, a linha iPhone 17 foi revelada durante o “Awe Dropping”, no Apple Park, na Califórnia.
A linha 2025 traz quatro modelos:
iPhone 17 – Linha Padrão
iPhone 17 (modelo base) com display OLED de 120 Hz ProMotion, processador A19, chip de rede N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3), câmeras aprimoradas.
iPhone Air – Ultra-Fino
iPhone 17 Air, destaque pela espessura ultrafina (5,4–5,6 mm) em estrutura de titânio, custando US$ 999, com 48 MP Fusion e modo Dual Capture (gravação simultânea frontal e traseira) .
iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max
Modelos Pro e Pro Max com chip A19 Pro, bateria superior (até 33 h de reprodução), câmera tripla de 48 MP, telefoto x8 e maiores sensores .
A pré-venda da nova linha vai começar no dia 12 de setembro, disponível para vendas oficiais a partir de 19 de setembro em diversos países. O armazenamento mínimo agora é de 256GB para todos os modelos, sendo a opção de 2TB apenas para o iPhone 17 Pro Max.
Valores dos novos iPhones, já convertidos em REAIS:
– iPhone 17: R$ 8.000 a R$ 9.500
– iPhone 17 Air: R$ 10.500 a R$ 13.500
– iPhone 17 Pro: R$ 12.500 a R$ 15.500
– iPhone 17 Pro Max: R$ 12.500 a R$ 18.500
