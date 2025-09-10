iPhone 17 chega ao Brasil por valor surpreendente: “mais caro que uma moto”

Anúncio da chegada oficial ao mercado brasileiro se destaca por preço que desafia o bolso do consumidor

Magno Oliver - 10 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal 4RMD)

Depois de muita espera, finalmente o iPhone 17 desembarcará no Brasil com valores estimados que superam facilmente os R$ 8 mil.

O alto preço causou reações, levando a memes e comparações na internet como sendo o modelo “mais caro que uma moto”, comentário que tem circulado com frequência nas redes sociais e por especialistas que cobrem o aparelho.

Anunciada em evento anual da Apple no dia 9 de setembro de 2025, a linha iPhone 17 foi revelada durante o “Awe Dropping”, no Apple Park, na Califórnia.

A linha 2025 traz quatro modelos:

iPhone 17 – Linha Padrão

iPhone 17 (modelo base) com display OLED de 120 Hz ProMotion, processador A19, chip de rede N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3), câmeras aprimoradas.

iPhone Air – Ultra-Fino

iPhone 17 Air, destaque pela espessura ultrafina (5,4–5,6 mm) em estrutura de titânio, custando US$ 999, com 48 MP Fusion e modo Dual Capture (gravação simultânea frontal e traseira) .

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

Modelos Pro e Pro Max com chip A19 Pro, bateria superior (até 33 h de reprodução), câmera tripla de 48 MP, telefoto x8 e maiores sensores .

A pré-venda da nova linha vai começar no dia 12 de setembro, disponível para vendas oficiais a partir de 19 de setembro em diversos países. O armazenamento mínimo agora é de 256GB para todos os modelos, sendo a opção de 2TB apenas para o iPhone 17 Pro Max.

Valores dos novos iPhones, já convertidos em REAIS:

– iPhone 17: R$ 8.000 a R$ 9.500

– iPhone 17 Air: R$ 10.500 a R$ 13.500

– iPhone 17 Pro: R$ 12.500 a R$ 15.500

– iPhone 17 Pro Max: R$ 12.500 a R$ 18.500

